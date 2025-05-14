هيئة الأوراق المالية الأمريكية تؤجل قرارها بشأن ETF سولانا مع ترقب مصير بولكادوت وXRP

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 03:51 مساءً - 13 مايو 2025 — الولايات المتحدة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تأجيل قرارها بشأن صندوق التداول الفوري (ETF) المقترح لعملة سولانا، ما يسلّط الضوء على الترقب المتزايد لمصير صناديق ETF لعملتي بولكادوت وXRP في يونيو القادم.

ووفقًا لوثائق نشرتها الهيئة في 13 مايو، فقد تم تأجيل قرار إدراج صندوق Grayscale الخاص بسولانا على بورصة نيويورك (NYSE) حتى أكتوبر 2025.

تأجيل بشأن ETF الخاص بسولانا. المصدر: SEC

جاء هذا القرار بعد أسبوع واحد فقط من تأجيل الهيئة لقرارها بشأن صندوق لايتكوين التابع لشركة Canary Capital، بحسب المحلل في Bloomberg Intelligence، جيمس سيفارت.

المصدر: James Seyffart

يُنظر إلى صناديق التداول الفوري على أنها محفّزات رئيسية للسيولة والتبني المؤسسي في قطاع الأصول الرقمية. ففي حالة بيتكوين، شكّلت صناديق ETF الفورية ما يقدّر بـ75% من الاستثمارات الجديدة بعد إطلاقها، مما ساعد السعر على العودة إلى مستوى 50,000 دولار في فبراير 2024.

وبينما قد لا يجلب ETF سولانا نفس حجم التدفقات، إلا أنه قد يُعزز التبني المؤسسي طويل الأجل لسولانا من خلال توفير أداة استثمارية منظمة يمكن أن تجذب مليارات الدولارات، وفقًا لما صرّح به ريان لي، كبير المحللين في Bitget Research، لـCointelegraph.

احتمالية الموافقة على صندوق ETF لعملة سولانا بحلول 31 ديسمبر 2025. المصدر: Polymarket

على الرغم من هذا التأجيل، لا يزال معظم المستثمرين متفائلين بإمكانية الموافقة على ETF سولانا قبل نهاية عام 2025. وتشير بيانات منصة Polymarket إلى احتمالية بنسبة 82% لتمرير صندوق SOL و80% لصندوق لايتكوين خلال هذا العام.

يونيو يحمل قرارات ETF أخرى

الاهتمام الآن يتجه نحو شهر يونيو، حيث تقترب مواعيد قرارات ETF لعملات أخرى:

11 يونيو : قرار هيئة SEC بشأن صندوق بولكادوت من Grayscale.

17 يونيو: القرار بشأن صندوق XRP من Franklin Templeton وصندوق DOGE من Bitwise.

24 يونيو: القرار بشأن صندوق بولكادوت من 21Shares.

ومع ذلك، من المتوقع أن تُؤجَّل هذه القرارات أيضًا، نظرًا إلى أن هيئة SEC غالبًا ما تستفيد من كامل فترة المراجعة البالغة 240 يومًا في ما يخص المنتجات المالية المرتبطة بالكريبتو، كما حدث مع صناديق بيتكوين وإيثيريوم في عامي 2023 و2024.

آفاق مستقبلية

مع تصاعد الحديث عن صناديق الكريبتو، تُعد هذه القرارات مؤشّرًا مهمًا لمدى استعداد الجهات التنظيمية الأمريكية للتفاعل مع الابتكار المالي في مجال Web3. ويرى المحللون أن موافقة محتملة على ETF لسولانا أو XRP قد تكون لحظة محورية لتعزيز الثقة المؤسسية في الأصول الرقمية خارج إطار بيتكوين.

تنويه: هذه المادة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكّل توصية استثمارية.