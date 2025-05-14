كازاخستان تسعى لتصبح مركز الكريبتو في آسيا الوسطى عبر إصلاحات تنظيمية

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 03:51 مساءً - قال كانيش توليوشين، النائب الأول لوزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الفضاء في كازاخستان، إن البلاد تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للعملات الرقمية في آسيا الوسطى، إذا ما تم تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على القطاع.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة Kazakhstanskaya Pravda، أوضح توليوشين أن التعدين الرقمي وتغييرات السياسات الذكية يمكن أن يُسهما في تعزيز مكانة كازاخستان كقوة إقليمية في مجال الابتكار القائم على تقنية البلوكشين.

وقال:

"إذا تم رفع جميع القيود وتم السماح بتداول الأصول الرقمية في جميع أنحاء كازاخستان، فإن الأثر قد يكون كبيرًا، وقد تصبح كازاخستان مركز الكريبتو في آسيا الوسطى،" مشيرًا إلى أن التشريعات الأوسع وفرض الضرائب على القطاع قد تضيف مئات المليارات من عملة التينغيه (عملة كازاخستان) إلى ميزانية الدولة.

كما دعا إلى اعتماد قواعد تنظيمية وطنية واضحة للعملات الرقمية، وإطلاق منصات تداول شفافة، وتقنين أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

توقيع CZ الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance مذكرة تفاهم مع كازاخستان في 2023. المصدر: CZ

التعدين الرقمي كرافعة لتحديث البنية التحتية

قال توليوشين إن شركات التعدين الرقمي يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في تحديث البنية التحتية للطاقة في البلاد، مشيرًا إلى أنه على غرار الولايات المتحدة يمكن للمعدنين في كازاخستان المساعدة في تحقيق التوازن في شبكة الطاقة من خلال استهلاك الفائض.

وأشار إلى مبادرة الطاقة 70/30، حيث يمول المستثمرون الأجانب تحديث محطات الطاقة الحرارية، على أن تُخصص 70٪ من الطاقة المنتَجة للشبكة الوطنية و30٪ لعمليات التعدين.

واقترح أيضًا استخدام الغاز المصاحب من حقول النفط لتغذية مراكز البيانات، مما يُقلل الانبعاثات ويُحقق دخلًا إضافيًا لشركات النفط.

ووفقًا للبيانات الحكومية، ساهم قطاع التعدين في كازاخستان بـ 34.6 مليون دولار من الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي عام 2023، سُجل 415 ألف آلة تعدين، وصدر 84 ترخيصًا رسميًا، وتم اعتماد خمسة مجمعات تعدين.

كما قفز حجم تداول العملات الرقمية عبر بورصة مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) من 324 مليون دولار في 2023 إلى 1.4 مليار دولار في 2024. وبدءًا من عام 2025، سيتعين على المعدنين بيع 75٪ من أصولهم المُعدّنة عبر منصات AIFC.

تداولات الكريبتو خارج التنظيم لا تزال تمثل تحديًا

رغم التقدم الملحوظ، لا تزال معظم تداولات العملات الرقمية خارج نطاق AIFC غير منظمة، مع حجم تداول يُقدّر بنحو 4.1 مليار دولار في عام 2023، منها 91.5٪ جرت خارج إشراف الدولة.

وأغلقت السلطات 36 منصة تداول غير قانونية في عام 2024، وجمّدت أصولًا بقيمة 4.8 مليون دولار، وأحبطت عمليتين احتياليتين من نوع "بونزي".

وتعمل كازاخستان أيضًا على تطوير عملتها الرقمية للبنك المركزي، الـ"تينغيه الرقمي"، حيث بدأت مرحلة التطوير في فبراير 2023، مع إطلاق تجريبي مخطط له في عام 2025.

إلى جانب كازاخستان، تبنّت دول أخرى في آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وقرغيزستان مواقف إيجابية تجاه قطاع الأصول الرقمية.

وفي 7 مايو، وقّعت منصة Binance مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمار في كازاخستان لإطلاق بنية تحتية للمدفوعات المشفرة وتوسيع نطاق تعليم البلوكشين في البلاد.