قيمة "الافتراضي": كيف تُغذي ملكية اللاملموس الاقتصاد الرقمي

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 03:51 مساءً - رأي بقلم: يات سيو – الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة Animoca Brands

نقاش حول حقوق الملكية الرقمية، حقوق النشر، الملكية الفكرية، الميتافيرس المفتوح، الذكاء الاصطناعي، والقيمة غير المرتبطة بشكل مادي.

عندما أشارك في مؤتمرات أو فعاليات عامة، غالبًا ما يقترب مني أحدهم ليسأل: "كيف يمكن أن تمتلك الرموز المشفّرة — سواء كانت قابلة أو غير قابلة للاستبدال — قيمة رغم أنها افتراضية ولا وجود مادي لها؟" هذا سؤال شائع على نحو مدهش، خاصة في المحادثات الفردية.

فالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعملات المشفرة هي أصول رقمية غير ملموسة، وجودها ليس في العالم المادي، كما أنها — بخلاف العملات الرقمية الرسمية لا تدعمها مؤسسات حكومية. ومع ذلك، فإن القدرة على امتلاكها لقيمة اقتصادية تُعد أمرًا حاسمًا لمفهوم الميتافيرس المفتوح أي الإنترنت اللامركزي القائم على Web3 والذي يتميز بملكية رقمية حقيقية.

تحدثت مؤخرًا عن "قيمة الافتراضي" ، وأعتقد أن الموضوع يستحق الغوص فيه بشكل أعمق وسياق تاريخي.

كيف غيّرت ملكية الأفكار وجه العالم الحديث

في أوائل القرن الثامن عشر، وتحديدًا في بريطانيا، وُضع أحد اللبنات الأساسية لأُسس الاقتصاد المعرفي الحديث من خلال قانون يُعرف باسم "قانون تشجيع التعليم" والذي أصبح لاحقًا قانون حقوق النشر لعام 1709 (أو 1710)، أو ما يُعرف بـ "قانون آن".

كان هذا القانون أول اعتراف قانوني بأن المؤلف، وليس الناشر، هو المالك الحقيقي للعمل الإبداعي، ومن خلال منحه حقوقًا حصرية لفترة محدودة، أرسى القانون إطارًا اقتصاديًا سمح للمبدعين بالاحتفاظ بثمار إبداعاتهم، وفي الوقت ذاته، وفّر للمجتمع إمكانية الوصول إلى هذه الأعمال عبر المكتبات والمبيعات.

وقد أسهم هذا في انفجار فكري هائل ساعد على إشعال عصر التنوير والثورة العلمية في أوروبا، وأنتج أدباء وفلاسفة مثل جين أوستن، فولتير، كانط، وآدم سميث، إلى جانب علماء مثل داروين ومندل وماري كوري.

حقوق النشر وفّرت حافزًا اقتصاديًا قويًا للإبداع، ما مكن هذه الأفكار من الاستمرار وإلهام الأجيال القادمة، وأدى لاحقًا إلى اعتماد قوانين مماثلة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة بقانون حقوق النشر لعام 1790.

قوانين حقوق النشر وغيرها من أدوات حماية الملكية الفكرية لعبت دورًا محوريًا في دفع الابتكار لعقود — وربما المثال الأوضح هو الصين.

حتى التسعينيات، كانت الصين جنة للقرصنة، لكن بعد أن بدأت بتعزيز حماية الملكية الفكرية، شهدت البلاد طفرة غير مسبوقة في الابتكار. اليوم، تتصدر الصين العالم في عدد براءات الاختراع والأبحاث والمحتوى.

ساهمت إصلاحات الصين في مجال حماية الملكية الفكرية خلال تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الثانية في حدوث انفجار بعدد طلبات براءات الاختراع السنوية، والتي تُعد مؤشرًا غير مباشر على الابتكار. (الصورة من: Our World in Data)

امتلاك عمل عقولنا

اليوم، بات من المقبول على نطاق واسع أن الملكية الفكرية تخضع لحقوق ملكية تمامًا كالماديات رغم أنها غير ملموسة ومؤقتة.

نحن نعترف بأن حقوق النشر والعلامات التجارية والبراءات تمنح وتؤطر ملكية اللاملموس.

سبق أن أشرت إلى الفيلسوف جون لوك واعتباره أحد المؤسسين المفاهيميين للملكية، حيث رأى أن للإنسان حقًا طبيعيًا في امتلاك نتاج عمله جسديًا أو ذهنيًا.

وبهذا، فإن حقوق النشر تُجسّد رؤية لوك حول ملكية الأفكار: أن إبداعك الذهني يستحق أن يُمتلك، ويُكافأ.

في الاقتصادات الرأسمالية، تمثل حماية الملكية الفكرية آلية تحفيزية رئيسية للإبداع والبحث. بدونها، ستنهار قطاعات كالطب والتكنولوجيا بسبب غياب الحافز الاستثماري.

القوة الاقتصادية للأصول غير المادية

من المسلّم به في عالم الأعمال والتمويل التقليدي أن ما هو غير ملموس يمكن أن يمتلك قيمة. فالعناصر مثل قيمة العلامة التجارية، والملكية الفكرية، والسمعة التجارية تُعتبر أصولًا مهمة. بل إن الكمّ الهائل من البيانات غير الملموسة التي تنتجها يوميًا من خلال نشاطك على الإنترنت يُعد سلعة ثمينة للغاية لدى الشركات والمنصات التي تستخدمها (وأحيانًا تستغلها) لاستخلاص قيمة منك.

الأصول غير الملموسة تهيمن على الاقتصاد العالمي:

(وفي سياق متصل، فإن القوة الاقتصادية الهائلة للملكية الفكرية تجعل التصريحات الأخيرة من أمثال جاك دورسي وإيلون ماسك المطالبة بـ"حذف جميع قوانين الملكية الفكرية" مثيرة للاستغراب. فمن الصعب اعتبار إزالة نظام أثبت فعاليته لأكثر من 300 عام خيارًا حكيمًا. وقد ناقشت هذا الموضوع في سلسلة منشورات على منصة X.)

البلوكشين: عنصر تحوّل في تمكين الأصول غير الملموسة

تُعد تكنولوجيا البلوكشين تحولًا جذريًا لأنها تتيح ملكية قابلة للإثبات، وندرة، وفرصًا اقتصادية للأصول غير الملموسة، بطريقة لا مركزية، وبتكلفة منخفضة وسرعة وأمان عالٍ.

في الأطر غير القائمة على البلوكشين، تحتفظ جهة مركزية موثوقة وغالبًا ما تكون وكالة حكومية بسجل ملكية عام. لكن ذلك يأتي بتحديات كبيرة مثل ضعف الأمان، وارتفاع الحواجز، وسوء الكفاءة، وارتفاع التكلفة، وتعقيدات الإجراءات.

أما في النظم المعتمدة على البلوكشين، فتوفر السجلات غير القابلة للتعديل واللامركزية تقليلًا للهدر، وتحسّن الأمان، وتمنح كفاءة أعلى في حفظ السجلات مقارنةً بالأنظمة التقليدية. ولكن هذه ليست سوى البداية.

الذكاء الاصطناعي وخلق القيمة عبر الملكية الفكرية

يُعد خلق القيمة المعتمد على الملكية الفكرية مسألة محورية في ظل الثورة الجارية في الذكاء الاصطناعي.

مؤخرًا، أثار اتجاه الصور المُولدة بالذكاء الاصطناعي على نمط هاياو ميازاكي (مؤسس استوديو غيبلي) نقاشًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي لبيانات محمية بحقوق ملكية فكرية، والتأثيرات التي قد تُحدثها هذه المحاكاة على المبدعين الأصليين.

قطاع السينما يواجه هذا التحدي منذ سنوات:

"كتبت شركتا OpenAI وGoogle إلى مكتب السياسة العلمية والتكنولوجية الأمريكي ضمن خطة عمل للذكاء الاصطناعي، دعوا فيها إلى تمكين المطورين من استخدام مواد محمية بحقوق الطبع لتدريب النماذج..."

"اتحاد SAG-AFTRA الذي يمثل حوالي 160,000 فنان طالب المنتجين بالحصول على موافقة الممثلين قبل إنشاء نسخ رقمية منهم، كما طالب بتعويضهم بنفس الأجر، حتى لو أدّت النسخة الرقمية الدور."

— CBS News، 17 مارس 2025

تبقى الأسئلة: هل يمكن للمجتمعات حماية إنتاج العقل البشري من نسخ الذكاء الاصطناعي؟ وهل ستدعم التشريعات الابتكار أم تعرقل التنافسية؟

توفّر تكنولوجيا البلوكشين حلًا محتملًا لهذه التحديات، فهي تتيح إطارًا موثوقًا وآمنًا لتتبّع الأصول الرقمية، وإثبات الملكية، وسلاسل الاستخدام، وغيرها من عناصر الملكية الفكرية.

بل وأكثر من ذلك، يمكن للبلوكشين تسهيل تتبّع الاستخدام ودفع العوائد تلقائيًا حتى لأصول ذات قيمة منخفضة نسبيًا.

وفي المستقبل القريب الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي، قد يُصبح البلوكشين الأساس لنظام يكافئ المبدعين بإنصاف، ويوثق مساهماتهم في تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي (وقد تطرقت إلى هذا في حديثي على منصة TED).

حقوق الملكية الرقمية: تخم الابتكار الجديدة

عندما يسألني أحدهم: كيف يمكن أن تكون للعملات الرقمية أو NFTs قيمة رغم أنها غير ملموسة؟ أجيبهم بسؤال: هل ترى أن عمل فنانك أو كاتبك أو مخرجك المفضل بلا قيمة؟

معظم الناس يقدّرون حقوق الملكية الفكرية في الصناعات التقليدية لأنها تمتلك خبرة طويلة في إدارة الأصول غير الملموسة.

الملكية الفكرية تُمكّن المبدعين من توليد رأس مال من "اللاشيء"، وتُعد شكلًا معترفًا به من القيمة دون الحاجة إلى وجود مادي. وينطبق هذا أيضًا على الأصول الرقمية — التي غالبًا ما تمثل أو تتصل بحقوق ملكية فكرية.

سواء امتلكت فكرة، نصًا، عملة رقمية، أو NFT — فإن جوهر الأمر هو الملكية وما تمنحه من فرص.

ومع توجه العالم نحو المساحات الرقمية، تبدو مهمة شركة Animoca Brands أكثر أهمية من أي وقت مضى: منح الجميع حق الوصول إلى الملكية الرقمية، وضمان حصول المبدعين على مكافآت عادلة — ليس فقط مقابل أعمالهم الخاصة، بل أيضًا لمساهماتهم في أعمال الآخرين مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات التواصل، والمعلنين، والمعدّلين.

نفس مبدأ الملكية غير الملموسة الذي ساهم في إشعال عصر التنوير والثورة العلمية وثورة المعلومات، يمكن الآن أن يمتد إلى حياتنا الرقمية — في الميتافيرس المفتوح، حيث تُثبت الأطر التكنولوجية الملكية الرقمية، وحيث تصبح صناعة الأصول الرقمية واستخدامها أمرًا ديمقراطيًا ومتاحة للجميع.

بعد أكثر من 315 عامًا على صدور قانون آن، الذي مهّد الطريق نحو الملكية الفكرية، نجد أن تلاقي التكنولوجيا وحقوق الملكية الرقمية بات مستعدًا لإطلاق موجة غير مسبوقة من الإبداع، والتمكين الاقتصادي، والتقدّم على نطاق عالمي.

رأي بقلم: يات سيو، الرئيس التنفيذي الشريك والمؤسس المشارك لشركة Animoca Brands.

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