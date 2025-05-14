ارتفاع سعر الايثيريوم إلى أعلى مستوياته في 11 أسبوع والبيتكوين تواجه مقاومة عند 105 ألف دولار

شهدت الأسواق الرقمية خلال الساعات الأخيرة تحركات متفاوتة، حيث بقي سعر البيتكوين مستقر نسبيا رغم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقل بقليل من التوقعات، مما لم يُحدث تأثير فوري على الأسعار.

البيتكوين كانت قد استهلت شهر مايو بأداء إيجابي، حيث اخترقت حاجز 100,000 دولار يوم الخميس الماضي واستمرت في تحقيق مكاسب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبلغت العملة ذروتها يوم الإثنين مع الإعلان عن تعليق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع السعر نحو 106,000 دولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة منذ عدة أشهر.

غير أن عمليات جني الأرباح والتوجهات السلبية من بعض المستثمرين حالت دون مواصلة هذا الزخم، لتتراجع العملة لاحقا إلى ما دون 101,000 دولار.

ومع بداية يوم الثلاثاء، تعافى سعر البيتكوين جزئي ليستقر عند نحو 103,000 دولار.

وعلى الرغم من محاولة السعر تجاوز مستوى 105,000 دولار مجدد في مساء اليوم نفسه، إلا أن المقاومة ظلت قوية.

ونتيجة لذلك، انخفض السعر بما يقارب 2000 دولار، ولا تزال العملة تكافح للحفاظ على مستوى 103,000 دولار.

بالنظر للقيمة السوقية للبيتكوين فقد تجاوزت 2.05 تريليون دولار، في حين تراجعت نسبة الهيمنة على السوق إلى 59.7%.

في المقابل، سجلت عملة الايثيريوم أداء لافت، حيث ارتفعت بنسبة 4.5% خلال 24 ساعة الماضية، مقتربة من 2600 دولار، بعد أن لامست في وقت سابق من اليوم مستوى 2750 دولار، وهو أعلى سعر لها منذ أكثر من شهرين.

كما سجلت عملات رقمية بديلة أخرى مكاسب ملحوظة، من بينها SOL وDOGE وTRX وAVAX وPI، في حين تصدرت RAY وENA وMKR قائمة العملات الأعلى أداء بتحقيقها زيادات بنسب مزدوجة الرقم.

أما عملة WIF، فكانت الأكثر تراجعا، بخسارة بلغت 5% منذ أمس.

وبشكل عام، استعادت القيمة السوقية للعملات الرقمية ما يزيد عن 60 مليار دولار خلال اليوم الماضي، لتتجاوز 3.44 تريليون دولار وفقا لبيانات منصة CG.

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