ستاندرد تشارترد توسّع خدماتها المصرفية للكريبتو عبر شراكة مع FalconX

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 02:31 مساءً - أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية العالمية عن تعزيز دعمها لقطاع العملات الرقمية من خلال توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة الوساطة المؤسسية في مجال الكريبتو FalconX.

وبموجب هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها في 14 مايو، ستُقدّم ستاندرد تشارترد مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية لعملاء FalconX من المؤسسات العالمية، مع التركيز على تسهيل التداول والوصول إلى أزواج عملات متعددة.

وذكرت الشركتان أن FalconX ستبدأ بدمج البنية التحتية المصرفية لستاندرد تشارترد تدريجيًا، بما يشمل دعمًا أوسع لأزواج العملات الأجنبية، على أن يتم توسيع نطاق الخدمات مستقبلًا ليشمل عروضًا أعمق وفرصًا مشتركة لكلا الطرفين.

دعم يتجاوز العمل المصرفي التقليدي

من المتوقع أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل منتجات وخدمات إضافية تلبي الطلب المتنامي على الأصول الرقمية من قبل عملاء المؤسستين، بما يشمل مديري الأصول، وصناديق التحوط، ومُصدري التوكنات، ومنصات الدفع.

ووصف مات لونغ، المدير الإقليمي لـFalconX في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بنك ستاندرد تشارترد بأنه

"أحد أكثر البنوك العالمية تطورًا في تبني الأصول الرقمية."

وأضاف:

"في FalconX، نقدّم خدمات التداول والتمويل لبعض من أكبر المؤسسات في أسواق الأصول الرقمية. وتعزز هذه العلاقة قدرتنا على توفير حلول مصرفية ومالية موثوقة لعملائنا."

ستاندرد تشارترد: فخورون بدعم شركات الكريبتو

قال لوك بولاند، رئيس قطاع التكنولوجيا المالية في جنوب آسيا لدى ستاندرد تشارترد، إن الشراكة تؤكد التزام البنك بدعم منظومة الأصول الرقمية:

"مع تزايد الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية، نفخر بتوفير البنية التحتية المصرفية التي تمكّن شركات مثل FalconX من تقديم حلول تداول وتمويل عالمية المستوى."

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لسلسلة من التحركات التي قامت بها ستاندرد تشارترد لدعم قطاع الكريبتو. ففي أبريل، دخل البنك في شراكة مع منصة التداول الكبرى OKX لإطلاق تجربة رائدة لاستخدام العملات الرقمية والأصول المُرمّزة كضمانات مالية للمستثمرين المؤسسيين.

ويمتد تاريخ ستاندرد تشارترد في مجال العملات الرقمية إلى عام 2016، حين استثمر استثمارًا استراتيجيًا في شركة Ripple، المطوّرة لعملة XRP.

وتتماشى هذه الشراكة الجديدة مع توقعات شركات مثل Messari وSygnum Bank، التي رجّحت في وقت سابق أن تشهد النصف الثاني من عام 2025 زيادة كبيرة في دخول البنوك العالمية إلى أسواق البيتكوين، مدفوعة بتحسن البيئة التنظيمية.