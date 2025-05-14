تراجع عدد صفقات الكريبتو في الربع الأول رغم تضاعف التمويل: PitchBook

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 12:57 مساءً - أظهرت بيانات جديدة من شركة PitchBook للأبحاث أن عدد صفقات رأس المال الجريء في قطاع العملات المشفرة قد انخفض خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين تضاعفت القيمة الإجمالية للتمويل.

ووفقًا لتقرير "اتجاهات رأس المال الجريء في الكريبتو، الربع الأول 2025" الصادر في 14 مايو، تم إبرام 405 صفقة خلال هذه الفترة، بانخفاض نسبته 39.5% مقارنة بـ670 صفقة في الربع الأول من 2024، لكن مع ارتفاع طفيف مقارنة بـ372 صفقة تمّت في الربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل، قفز إجمالي قيمة التمويل إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بـ2.6 مليار دولار فقط خلال الربع الأول من 2024، و3 مليارات دولار في الربع الرابع من العام نفسه أي ما يُعادل أكثر من الضعف على أساس سنوي.

وقال روبرت لي، كبير محللي أبحاث الكريبتو في PitchBook، إنّه رغم التقلبات الاقتصادية الكلية في الربع الأول، فإن رؤوس الأموال واصلت التدفق نحو الاستخدامات الأساسية لتقنيات الكريبتو.

وفقًا للتقرير، ضخّت شركات رأس المال الاستثماري ما يقارب 2.55 مليار دولار في 16 صفقة، استهدفت شركات مثل مديري أصول الكريبتو، ومنصات التداول، والخدمات المالية — بمعدل تجاوز بكثير أي قطاع آخر في السوق.

أما شركات البنية التحتية والتطوير في مجال البلوكتشين، فحصلت على ثاني أعلى حجم من التمويل، بما يقارب 955 مليون دولار عبر 30 صفقة.

وجاءت شركات Web3 في المرتبة الثالثة، بإجمالي 23 صفقة وتمويل بلغ 231.2 مليون دولار.

شهدت الشركات المتخصصة في Web3 ثالث أعلى عدد من الصفقات والتمويل، بواقع 23 صفقة وتمويل إجمالي بلغ 231.2 مليون دولار. المصدر: PitchBook.

وأشار روبرت لي إلى أن طرح شركة Circle للاكتتاب العام، إذا تم، سيكون "أهم حدث لتسعير أسهم شركات الكريبتو منذ إدراج Coinbase عام 2021."

وأوضح أنه إذا جاءت القيمة السوقية لـCircle أعلى من التوقعات البالغة 4 إلى 5 مليارات دولار، فإن ذلك قد يُثبت للمستثمرين أن نماذج الأعمال المماثلة مُربحة ومستدامة، وقد يعيد ضبط تقييمات السوق للأعلى، خاصة في قطاعات المدفوعات والبنية التحتية.

وأضاف:

"عرض تقديمي قوي من Circle قد يجتذب رأس مال جديد في مراحل متقدمة، ويُعيد ضبط التقييمات عبر القطاع."

يُذكر أن Circle جمعت حتى الآن 1.18 مليار دولار في تمويلات رأس المال الجريء، وتُقدّر PitchBook أن احتمالية طرحها للاكتتاب العام تبلغ 64%.

العملات المستقرة تقود تطبيقات الكريبتو

أوضح لي أن القيمة السوقية للعملات المستقرة ارتفعت بنسبة 12% في الربع الأول — من 202.3 مليار دولار إلى 227.1 مليار دولار — في حين ظل أداء العملات المشفرة الأخرى متذبذبًا أو راكدًا.

وقال:

"في رأينا، هذا التباين يُبرز إجماعًا متزايدًا بأن التسوية المقومة بالدولار الأمريكي تبقى التطبيق القاتل للكريبتو، لكونها محمية — جزئيًا على الأقل — من موجات الخروج من المخاطر."

وتتوقع PitchBook أن تشهد الاستثمارات في شركات الكريبتو الناشئة ارتفاعًا في الأجل القريب، خصوصًا في مجالات المدفوعات، التحويلات المالية، وإدارة الخزينة، حيث يمكن تحقيق عوائد مباشرة من خلال حركة العملات المستقرة.

"التسوية بالدولار تبقى التطبيق القاتل للكريبتو"

أوضح التقرير أن القيمة السوقية للعملات المستقرة ارتفعت بنسبة 12% خلال الربع الأول، من 202.3 مليار دولار إلى 227.1 مليار دولار، رغم تراجع أو استقرار أسعار معظم العملات الأخرى.

وعلّق لي بالقول:

"هذا التباين يُبرز إجماعًا متناميًا في السوق: التسوية بالدولار لا تزال التطبيق الأكثر جوهرية للكريبتو، ومحميّة ولو جزئيًا من تحركات العزوف عن المخاطرة."

وأضاف أن PitchBook تتوقع ارتفاعًا في استثمارات رأس المال الجريء خلال المدى القريب، "لا سيما في شركات الدفع والتحويلات وإدارة الخزينة التي تدرّ عائدًا مباشرًا من سرعة دوران العملات المستقرة."

وتوقّع لي أن يؤدّي اختراق منصة Bybit في فبراير والذي يُعد الأكبر في تاريخ الكريبتو بقيمة 1.4 مليار دولار إلى زيادة الطلب المؤسسي على أدوات إثبات الاحتياطي الفورية، وحلول الحفظ المحسّنة، وبرمجيات تبسيط إدارة المفاتيح الخاصة.

واختتم تصريحه بالقول:

"الشركات الناشئة التي تقدم حلولًا في هذه المجالات قد تجد بيئة تمويل أكثر ترحيبًا، رغم التحديات العامة المتعلقة بالتقييمات."

شركات الكريبتو البارزة المدعومة من رأس المال الاستثماري أو في مرحلة النمو والتي تلقت استثمارات في الربع الرابع من عام 2024. المصدر: PitchBook.