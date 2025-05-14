مديرا شركة Cred السابقة يقرّان بالذنب في قضية احتيال إلكتروني بـ150 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 12:57 مساءً - أقرّ اثنان من المدراء التنفيذيين السابقين في شركة الإقراض المشفر المفلسة Cred بذنبهما في قضية احتيال إلكتروني مرتبطة بانهيار الشركة وخسائر المستخدمين.

وبحسب وثيقة قضائية بتاريخ 13 مايو في محكمة المقاطعة بكاليفورنيا، اعترف كل من دانيال شات، المدير التنفيذي السابق لـCred، وجوزيف بودولكا، المدير المالي السابق، بتهمة الاحتيال الإلكتروني كجزء من اتفاقية إقرار بالذنب تم التوصل إليها مع الادعاء العام.

وقد وافق القاضي ويليام ألسوب على اتفاق الإقرار وحدد موعد جلسة النطق بالحكم في 26 أغسطس المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن الاحتيال الإلكتروني قد يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامات تصل إلى 250,000 دولار للأفراد و500,000 دولار للشركات.

بعد قبول إقرار المتهم بالذنب، أعلن القاضي ويليام ألسيب جلسة الحكم في أغسطس. المصدر: PACER

وبحسب تقرير Law360، فقد اعترف شات وبودولكا بأنهما عرضا معلومات إيجابية بشكل انتقائي وأخفيا الأخبار السلبية في محاولة لإقناع العملاء بإقراض أموالهم الورقية أو عملاتهم الرقمية إلى Cred.

وقدّم الادعاء توصية بسجن شات لمدة تصل إلى 72 شهرًا، وبودولكا لمدة تصل إلى 62 شهرًا. وكان الاثنان يواجهان 13 تهمة تشمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

خسائر المستخدمين تجاوزت 150 مليون دولار

عند إعلان Cred إفلاسها وتقديمها طلب الحماية في عام 2020، قُدرت خسائر العملاء بحوالي 150 مليون دولار. إلا أن وزارة العدل الأمريكية أشارت في مايو 2024 إلى أن قيمة أصول Cred ارتفعت منذ ذلك الحين إلى ما يزيد عن 783 مليون دولار حسب الأسعار السوقية.

ووفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب، وافق المتهمان على أن تصرفاتهما أدت إلى خسائر للمستخدمين تتراوح بين 65 و150 مليون دولار.

كما وُجّهت تهم إضافية بالاحتيال وغسل الأموال إلى جيمس ألكسندر، المدير التجاري السابق في Cred.

اتهم الادعاء التنفيذيين الثلاثة في Cred بتضليل المستخدمين بشأن سياسات الإقراض والاستثمار التي تتبعها الشركة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن اعتماد محفظة القروض بشكل كبير على شركة MoKredit الصينية، التي كانت تُقدم قروضًا صغيرة غير مضمونة للاعبين في الصين.

وذكرت Cred أنها لا تتعامل إلا في القروض المضمونة، وأن استثماراتها في العملات المشفرة كانت جميعها مُغطاة بأدوات تحوط وهي ادعاءات وصفها الادعاء بأنها كاذبة.

وفي 11 مارس 2020، ومع انخفاض سعر بيتكوين بنسبة 40%، لم تتمكن Cred من الوفاء بمطالب الهوامش واقتربت من الإفلاس، لكن التنفيذيين الثلاثة واصلوا جذب عملاء جدد مع التهوين من المخاطر، بحسب ما ورد في ملف الادعاء.

وعندما أعلنت الشركة إفلاسها في نوفمبر 2020، لجأ العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتساؤل عن مصير أموالهم.

يُعد هذا التطور الأخير حلقة جديدة في سلسلة من القضايا القانونية التي طالت مؤسسي شركات الكريبتو في 2025.

ففي 8 مايو، تم الحكم على أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة الإقراض Celsius، بالسجن 12 عامًا بتهمة الاحتيال.

وفي وقت سابق من هذا العام، أقرّ ترافيس فورد، الشريك المؤسس ورئيس التداول في Wolf Capital، بذنبه في تهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني، بعد أن جمع أكثر من 9 ملايين دولار من المستثمرين بوعود زائفة بعوائد مرتفعة.