Kima تنضم إلى برنامج Mastercard لتفعيل شحن البطاقات باستخدام العملات المستقرة

تام شمس - الأربعاء 14 مايو 2025 11:20 صباحاً - أعلنت بروتوكول التسوية اللامركزي Kima عن انضمامه إلى برنامج Mastercard التجريبي، ما يُتيح إمكانية شحن البطاقات المدفوعة مسبقًا باستخدام العملات المستقرة مباشرةً من المحافظ الذاتية الحفظ.

ووفقًا لإعلان شاركته الشركة مع Cointelegraph، سيتمكن شركاء Mastercard الآن من الاعتماد على بنية Kima التحتية لتسوية المدفوعات، مما يُمكّن مستخدمي البطاقات من شحنها بعملات مستقرة مثل USDC وUSDT مباشرة من محافظهم الذاتية، وذلك عبر أكثر من 10 شبكات بلوكتشين مختلفة.

وقال إيتان كاتز، الرئيس التنفيذي لـKima، إن هذا التكامل يُظهر أن العملات المستقرة قابلة للاستخدام العملي اليومي، ويُساهم في تقليل الاحتكاك والوسطاء عند التحويل من العملات المشفرة إلى العملات الورقية، مع توسيع نطاق استخدام الأصول الرقمية.

وأضاف:

"هدفنا في Kima هو إزالة الحواجز بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي."

بنية تحتية مصممة للتوافق والتشغيل البيني

وصف كاتز نظام التسوية الخاص بـKima بأنه غير مرتبط بنوع أصل معين ومصمم لتبسيط المدفوعات عبر أنظمة مختلفة، بما في ذلك شبكات البلوكتشين العامة، والسجلات الخاصة، والبنية المصرفية التقليدية.

وأوضح:

"طبقة التسوية الخاصة بـKima مصممة لإخفاء التعقيد المرتبط بنقل القيمة عبر أنظمة بيئية متباينة — سواء كانت شبكات بلوكتشين عامة أو سجلات خاصة أو حتى أنظمة مصرفية تقليدية."

وأشار الإعلان إلى أن بنية Kima تتماشى مع أهداف Mastercard في إدخال العملات المستقرة إلى الاستخدام المالي السائد. ورفض كاتز النظرة المتشددة التي تضع الأصول الرقمية في مواجهة مباشرة مع العملات الورقية، مؤكدًا:

"العملات المشفرة والعملات الورقية يجب أن تتعايش بسلاسة لتحقيق أقصى إمكاناتهما."

وبيّن كاتز أن حلول Kima تتيح توافقًا سلسًا بين الشبكات (Crosschain Interoperability)، وتُلغي الحاجة للاعتماد على الوسطاء أو أمناء الحفظ أو العقود الذكية المعقدة، ما يُعزز من الأمان والكفاءة لجميع الأطراف المشاركة.

البنك المركزي الأوروبي يدرج Kima في مبادرة اليورو الرقمي

في وقت سابق من مايو، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن إدراج Kima ضمن قائمة تضم 70 شريكًا من القطاع الخاص للمساعدة في تطوير الابتكار المتعلق باليورو الرقمي. وتهدف المبادرة إلى استكشاف حالات الاستخدام والوظائف التقنية المحتملة للعملة الرقمية الأوروبية.

وقال عضو مجلس إدارة ECB، بييرو تشيبولوني:

"إن تنوع وابتكار المقترحات يُبرز الإمكانات التي يحملها اليورو الرقمي كحافز للابتكار المالي في أوروبا."

المصدر: Kima

وعلى الرغم من شراكاتها المؤسسية، شدّد كاتز في تصريحه لـCointelegraph على أن "الامتثال لا يجب أن يعني التنازل عن ملكيتك للأموال أو بياناتك الشخصية."

وأوضح أن إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) تُدار عبر بنوك وشركات مزودة لخدمات الأصول الرقمية من جهات خارجية عند مرحلة الإعداد، بينما لا تحتفظ Kima بأي من تلك البيانات.

وتابع كاتز:

"بمجرد اجتياز المستخدم لعملية الفحص، تحمل كل معاملة بيانات تعريف غير قابلة للتغيير (metadata) تقوم محركاتنا على مستوى البروتوكول بمقارنتها مع القواعد المحلية."

وأشار إلى أن النظام يغطي قواعد الامتثال في الاتحاد الأوروبي (MiCA) وكذلك المبادئ التوجيهية التنظيمية في سنغافورة، وذلك قبل تنفيذ أي تسوية.

وأكد في الختام:

"مفاتيح التشفير تبقى بالكامل تحت سيطرة المستخدمين، ومع ذلك تتيح الأدلة التشفيرية تحقيق الامتثال."

وأضاف: "المؤسسات تحصل على طبقة تحكم قابلة للتوصيل الفوري، بينما يتمتع المستخدمون بالحفظ الذاتي الحقيقي."