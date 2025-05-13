مؤتمر CoinFerenceX دبي 2025: اللامركزية تتصدّر المشهد

ماذا يحدث عندما تُزال الحواجز التقليدية؟ عندما يُقصى الوسطاء، وتُلغى الفلاتر المؤسساتية، وتُمنح زمام القيادة لمجتمع Web3؟

النتيجة كانت “CoinFerenceX” في دبي.

في 28 أبريل 2025، تحولت دبي إلى نقطة التقاء عالمية لتحول نوعي غير مسبوق.

أكثر من 2500 من المؤسسات والمستثمرين والمبدعين ورواد Web3 اجتمعوا في قمة صنعتها الجماعة، ومن أجلها.

لا منصات ممولة، لا رسائل تجارية سطحية، ولا هرمية.

فقط نقاشات صريحة، منتجات واقعية، ورسالة واحدة: إعادة تعريف اللقاءات اللامركزية… بطريقة لامركزية.

مدعومة من الروّاد، ومبنية لهدف واضح:

كانت هذه المبادرة مدفوعة بأبرز اللاعبين في قطاع Web3، كلٌ منهم يسهم في تشكيل مستقبل الإنترنت المفتوح:

DecentDAO : أطلقت منصة متكاملة “لتحويل كل شيء إلى رموز”، تُمكّن أي شخص من إنشاء DAOs وتوكنات بسهولة تامة باستخدام رمز $DCNT، وبدون الحاجة للبرمجة.

: أطلقت منصة متكاملة “لتحويل كل شيء إلى رموز”، تُمكّن أي شخص من إنشاء DAOs وتوكنات بسهولة تامة باستخدام رمز $DCNT، وبدون الحاجة للبرمجة. Trustwise Bank : يبني الجسر بين التمويل التقليدي وWeb3، عبر بنية تحتية قائمة على أعلى معايير الأمان السويسري، والامتثال، وحفظ الأصول الرقمية.

: يبني الجسر بين التمويل التقليدي وWeb3، عبر بنية تحتية قائمة على أعلى معايير الأمان السويسري، والامتثال، وحفظ الأصول الرقمية. Whale : لا تصنع ألعابًا فحسب، بل بيئة مالية ترفيهية تجمع بين اليانصيب اللامركزي وتجارب الألعاب على السلسلة.

: لا تصنع ألعابًا فحسب، بل بيئة مالية ترفيهية تجمع بين اليانصيب اللامركزي وتجارب الألعاب على السلسلة. M5DEX : أعادت تعريف تداول المشتقات اللامركزي، من خلال تقديم عقود دائمة احترافية، برافعة مالية تصل إلى 100x، مع سيولة عميقة وحفظ ذاتي.

: أعادت تعريف تداول المشتقات اللامركزي، من خلال تقديم عقود دائمة احترافية، برافعة مالية تصل إلى 100x، مع سيولة عميقة وحفظ ذاتي. Intelchain : دمجت بين الذكاء الاصطناعي، والبلوكشين، والبيانات الضخمة لتقديم بنية تحتية ذكية وقابلة للتوسع، تشمل تطبيقات ذاتية التشغيل وأنظمة DePIN.

: دمجت بين الذكاء الاصطناعي، والبلوكشين، والبيانات الضخمة لتقديم بنية تحتية ذكية وقابلة للتوسع، تشمل تطبيقات ذاتية التشغيل وأنظمة DePIN. Kaanch Network : وفرت أداءً هائلًا على طبقة أولى بسرعة 1.4 مليون معاملة في الثانية، مع أكثر من 3600 مدقق ووقت إنهاء قدره 0.8 ثانية، ما يجعلها مثالية لـRWA، DeFi، وWeb3 على نطاق واسع.

: وفرت أداءً هائلًا على طبقة أولى بسرعة 1.4 مليون معاملة في الثانية، مع أكثر من 3600 مدقق ووقت إنهاء قدره 0.8 ثانية، ما يجعلها مثالية لـRWA، DeFi، وWeb3 على نطاق واسع. BrandPR: وكالة رائدة في العلاقات العامة ونمو المشاريع في Web3، تساعد البروتوكولات والمشاريع الناشئة على بناء سرديات قوية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

صدى الحدث لا يزال يتردد

من المنصات إلى منصات التواصل الاجتماعي، كان الزخم واضحًا.

@ArrlandGame وصف الحدث بأنه “أكثر قمة Web3 أصالة حضرناها على الإطلاق”.

@Quranium_Org اعتبرها “خريطة طريق للمستقبل”.

أما على LinkedIn، فما زالت النقاشات والاقتباسات تتصدر المشهد حتى اليوم.

CoinFerenceX كانت المنصة التي تحولت فيها الأفكار إلى أفعال، والشراكات إلى واقع، والمطورون إلى قوة مؤثرة تُصغى إليها.

المحطة التالية: سنغافورة – 29 و30 سبتمبر 2025

بعد دبي، تنطلق الرحلة إلى آسيا. CoinFerenceX Singapore سترتقي بالمستوى من جديد – مزيد من المتحدثين، مزيد من الشركاء، وقوة لامركزية أكبر.

دبي كانت الدليل. هذا النموذج ينجح. وعندما يقود المجتمع، تُنصت الصناعة.

إن كانت دبي هي الشرارة، فسنغافورة ستكون الشعلة.

هذه ليست مجرد قمة. إنها حركة، وما زالت في بدايتها.

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