“أولا يحاربونك، بعدها يعترفون بك”: كوين بيس تنظم إلى مؤشر S&P 500

أعلنت شركة كوين بيس أنها ستصبح أول شركة متخصصة في الأصول الرقمية تنضم رسميا إلى مؤشر S&P 500، ما يمثل لحظة مفصلية في العلاقة بين القطاع التقليدي والأسواق الناشئة للعملات المشفرة.

ووفقا لتحليل صادر عن مؤسسة “برنشتاين”، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات استثمارية محتملة تصل إلى 9 مليار دولار، مع تخصيص الصناديق المرتبطة بالمؤشر حصصا جديدة لسهم “COIN”.

وفي مذكرة موجهة للعملاء، علّق المحللون بقيادة “غوتام تشوغاني” بقولهم:

أولا يحاربونك، ثم بعدها يضيفونك إلى S&P 500.

في إشارة إلى التحول الجذري في موقف الأسواق والمؤسسات من كوين بيس، التي خاضت نزاع قضائي مطول مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل أن تنقلب المعادلة لصالحها.

تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة كوين بيس حوالي 52 مليار دولار، ما يعادل 0.1% من إجمالي مؤشر S&P 500 الذي تُقدَّر قيمته بحوالي 52 تريليون دولار، ويمثل نحو 0.7% من المخصصات القطاعية المالية ضمن المؤشر.

وتشير التقديرات إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة وغير المتداولة التي تتبع S&P 500 قد تضطر إلى شراء ما تصل قيمته إلى 7–9 مليار دولار من أسهم كوين بيس لتعكس الوزن الجديد داخل المؤشر.

وقد أيد “ماثيو سيجل”، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في “VanEck”، هذا التحليل، مشيرا إلى أن S&P 500 يمثل البيتكوين الخاص بمؤشرات الأسهم، من حيث الثقة والاعتماد المؤسساتي.

وأضاف أن الصناديق التي تتبع المؤشر، والبالغ إجمالي قيمتها نحو 5 تريليون دولار، قد تضخ أكثر من 10 مليار دولار في السهم، بافتراض وزن تقريبي بنسبة 0.2%.

ورغم بعض المخاوف من المنافسة المتزايدة وتراجع رسوم التداول، شدد محللو “برنشتاين” على أن كوين بيس في موقع قوي ضمن بيئة تنظيمية تميل لصالح اللاعبين المنظمين، في ظل تحول أسواق العملات المشفرة نحو إعادة التمركز داخل الولايات المتحدة.

شركة كوين بيس، التي طُرحت أسهمها في أبريل 2021 من خلال إدراج مباشر في بورصة ناسداك، تُعد حاليا أكبر منصة تداول عملات رقمية أمريكية بحصة سوقية تُقدّر بـ66%، وأصول تتجاوز 400 مليار دولار، وقاعدة مستخدمين نشطين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين.

مع طموحات إدارة “ترامب” بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة العملات المشفرة في العالم، من خلال تشريعات واضحة للعملات المستقرة، وهيكل تنظيمي للأسواق الرقمية، ودعم بنكي للأصول المشفرة، تواصل كوين بيس ترسيخ مكانتها كمحور أساسي في هذا التحول.

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