دبي تُتيح الدفع بالعملات الرقمية مقابل رسوم الخدمات الحكومية عبر شراكة مع Crypto.com

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 05:39 مساءً - دبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 مايو 2025

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة Crypto.com، إحدى أبرز منصات تداول الأصول الرقمية عالميًا، بهدف تمكين الأفراد والشركات من دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي اللانقدية" التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة في الخدمات العامة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعاون في توسيع خيارات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم البنية التحتية للاقتصاد الرقمي في الإمارة.

خدمات حكومية مدفوعة بالبلوكتشين

بموجب الشراكة، سيتم دمج نظام الدفع بالعملات الرقمية من Crypto.com ضمن بوابة الدفع الحكومية الرسمية، مما يتيح للمواطنين والمقيمين استخدام أصول مثل بيتكوين (BTC)، إيثيريوم (ETH)، وتيثر (USDT) لتسديد رسوم مجموعة من الخدمات، تشمل:

تصاريح الإقامة

تجديد الرخص

خدمات بلدية متنوعة



وأكدت دائرة المالية أن المعاملات الرقمية ستتم وفقًا لأعلى معايير الأمان والشفافية، مع الالتزام الكامل بالإرشادات التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

وقال أحمد بن حميدان، المدير العام لدائرة المالية:

"نحن ملتزمون بقيادة التحول الرقمي في دبي، ويُعد اعتماد العملات الرقمية في المدفوعات الحكومية خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف."

نحو ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي

تُرسّخ هذه المبادرة مكانة دبي كواحدة من أوائل المدن عالميًا التي تعتمد العملات الرقمية في التعاملات الحكومية. فقد كانت الإمارة سبّاقة في إصدار تراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، واستقطاب كبرى شركات الكريبتو إلى مراكزها الإقليمية داخل الدولة.

من جهتها، أشادت منصة Crypto.com بالشراكة، معتبرةً إياها تأكيدًا على ثقة الجهات الحكومية في حلولها التقنية، وتمهيدًا لاعتماد أوسع لتقنيات Web3 ضمن الخدمات العامة.

وقال إريك أنز، رئيس الشراكات في Crypto.com: