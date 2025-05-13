XRP يرتفع 55% وسط تحول تدفقات الحيتان الإيجابية واختراق فني صاعد

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 05:39 مساءً - أبرز النقاط:

- ارتفع سعر XRP بنسبة 55% منذ أبريل، ويُظهر الآن مؤشرات فنية على استمرارية الاتجاه الصاعد.

- تدفقات الحيتان أصبحت إيجابية لأول مرة منذ نوفمبر 2024، وهو ما شكّل تاريخيًا إشارة لانعكاس الاتجاه.

- اختراق نموذج "الوتد الهابط" يشير إلى احتمال تحقيق مكاسب بنسبة 40%، لكن مستوى 2.80 دولار قد يشكل مقاومة مؤقتة.

سجل سعر XRP ارتفاعًا بأكثر من 55% منذ أن شكّل قاعًا محليًا عند مستوى 1.61 دولار تقريبًا في أبريل، وهو ما يدفع الآن لتوقع المزيد من الارتفاعات مدعومًا بأنماط فنية صاعدة وبيانات آن-تشين إيجابية.

الجدول السعري اليومي لعملة XRP مقابل الدولار. المصدر: TradingView

تدفقات حيتان XRP تعكس صعود 2024

وفقًا لمنصة CryptoQuant، كانت محافظ الحيتان (العناوين التي تمتلك كميات كبيرة من XRP) تقلّص حيازاتها بشكل حاد منذ نوفمبر 2024، وهو ما دفع صافي التدفقات إلى المنطقة السالبة بعمق، تزامنًا مع انخفاض سعر XRP من أكثر من 3.55 دولار إلى أقل من 2.00 دولار.

متوسط حركة تدفق الحيتان على عملة XRP خلال 30 يوماً مقابل السعر. المصدر: CryptoQuant

لكن اعتبارًا من منتصف مايو 2025، بدأ الاتجاه في الانعكاس. فقد تباطأت وتيرة تدفقات الخروج، ما دفع المتوسط المتحرك لصافي التدفقات على مدى 90 يومًا إلى المنطقة الإيجابية. تاريخيًا، يُشير هذا التحول عادةً إلى تشكيل قيعان سعرية أو بداية انعكاسات صاعدة.

أحد الأمثلة البارزة هو صعود XRP من نحو 0.43 دولار في يوليو 2024 إلى 3.55 دولار في يناير 2025، أي مكاسب قاربت 400%، والتي بدأت مع تباطؤ تدفقات الحيتان وتحولها لاحقًا إلى صافية إيجابية.

التحليل الفني يشير إلى استهداف مستوى 3.45 دولار

يُظهر التحليل الفني أن سعر XRP اخترق نموذج وتد هابط متعدد الأشهر على الرسم البياني الثلاثي الأيام، وهو نمط يُنظر إليه عادة على أنه إشارة انعكاس صاعدة.

وقد تشكّل هذا الوتد بين ديسمبر 2024 وأوائل مايو 2025، حيث انضغطت حركة السعر مع تراجع في حجم التداول، في نمط كلاسيكي يعكس مرحلة تجميع.

الجدول السعري لعملة XRP مقابل الدولار خلال 3 أيام. المصدر: TradingView

وقع الاختراق في أوائل مايو قرب مستوى 2.25 دولار، متجاوزًا المتوسط المتحرك الأسي لـ50 فترة، والذي أصبح الآن مستوى دعم رئيسي. وبناءً على ارتفاع الوتد، يُتوقّع أن يصل السعر إلى 3.45 دولار، أي ما يقارب 40% فوق مستوياته الحالية.

ذات صلة: هل يصل سعر XRP إلى 4 دولارات في مايو؟ إليك المستويات التي يراقبها المحللون

كما يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) هذا السيناريو الإيجابي، بعد أن عاد للارتفاع فوق مستوى 57، ما يدل على تجدد الزخم الشرائي.

ومع ذلك، قد لا يكون الطريق إلى الهدف سلسًا تمامًا؛ حيث يشير المحلل Mags إلى مستوى مقاومة مهم قرب 2.80 دولار قد يُبطئ تقدم السعر مؤقتًا.

المصدر: X/Mags

في الأجل القريب، قد يشهد XRP مرحلة توطيد سعري فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، لا سيما أن تدفقات الحيتان الإيجابية غالبًا ما تُشير إلى بداية مرحلة تجميع تسبق الاختراقات الكبرى.

وكتب المحلل Kripto Mavsimi، المرتبط بمنصة CryptoQuant:

"وتيرة التدفقات الخارجة بدأت بالتباطؤ، وأعمدة البيانات تتجه صعودًا."

وأضاف: "لم نصل بعد إلى انعكاس كامل — لكنه أول مؤشر حقيقي على الاستقرار منذ أشهر."

وإذا ما تطابق هذا النمط مع ما حدث في دورات سابقة مدفوعة بالحيتان، فقد تمثّل هذه المرحلة أساسًا صحيًا لانطلاقة جديدة.

تنويه: لا يحتوي هذا المقال على نصائح أو توصيات استثمارية. كل استثمار أو تداول ينطوي على مخاطر، ويُنصح القرّاء بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات مالية.