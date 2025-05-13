Brave يُدمج بلوكشين Cardano في متصفحه ومحفظته اللامركزية

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 05:39 مساءً - تحديث (13 مايو، 1:00 ظهرًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة تعليق من طرف ثالث صادر عن روبرت روز.

أعلن متصفح Brave، المعروف بتركيزه على الخصوصية وتقنيات Web3، عن دمج بلوكشين Cardano في محفظته المدمجة وكذلك محفظته المستقلة.

وبحسب إعلان صدر في 12 مايو، يأتي هذا التكامل نتيجة شراكة بين متصفح Brave وشركة تطوير Cardano، Input Output. وبموجب هذه الشراكة، "سيتم دمج Cardano في محفظة Brave، مما يتيح الوصول إلى بلوكشين كاردانو وإدارة التوكنات الخاصة به."

وقال بريندان آيش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Brave ومبتكر توكن Basic Attention Token (BAT):

"دمج كاردانو في محفظة Brave لا يوسّع فقط إمكانية الوصول إلى سلاسل متعددة، بل يعزز أيضًا الأمان، والمشاركة في الحوكمة، وتجربة المستخدم الشاملة."

وأشار آيش إلى أن Brave يركز على تعظيم حرية المستخدمين مع توفير الأدوات التي تتيح لهم التفاعل مع الأنظمة اللامركزية. وبفضل هذا التكامل، سيتمكن مستخدمو المتصفح ومحفظته من الوصول المباشر إلى شبكة كاردانو دون مغادرة الواجهة.

ولم ترد Brave على طلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.

وفي تعليق لـCointelegraph، قال روبرت روز، مؤسس بروتوكول التوافق بين شبكات كاردانو Mynth، إن "هذه لحظة رائعة" للنظام البيئي، واصفًا دعم متصفح Brave بأنه "خطوة كبيرة" نحو جعل كاردانو "أكثر انتشارًا وتوافقًا مع باقي النظم".

وأضاف روز أن تطبيقات كاردانو اللامركزية (DApps) أصبحت الآن "في متناول اليد بسهولة" من خلال Brave، وصرّح:

"لا أرى عوائق كبيرة هنا. معظم البنية التحتية والأدوات التقنية تم تطويرها بالفعل، لذا كاردانو جاهزة تمامًا للاستخدام الواسع."

توسّع مستمر لمتصفح Brave

يدعم Brave بالفعل شبكات Ethereum وSolana، وقد أشار الإعلان بوضوح إلى أن نظام Midnight سيكون من بين المستفيدين من هذا الدعم الجديد. وجاء في الإعلان:

"تمهّد الشراكة أيضًا الطريق لابتكارات مستقبلية في مجال التفاعل مع حوكمة كاردانو وMidnight، وهي سلسلة جانبية تركز على الخصوصية تم تطويرها بواسطة Shielded Technologies، وهي شركة منبثقة عن Input Output."

Midnight هي سلسلة جانبية لكاردانو تُركّز على الخصوصية. وكان تشارلز هوسكينسون، الرئيس التنفيذي لشركة Input Output، قد اقترح مؤخرًا أن Midnight يمكن أن تتيح إجراء معاملات مجانية لحاملي توكنات NFT المرتبطة بالتذاكر.

وأوضح هوسكينسون أن المستخدمين سيتم تزويدهم بـNFT عند التسجيل، مما يمنحهم حق إجراء عدد معين من المعاملات المجانية يوميًا. وأضاف أن هذا النموذج يسمح بحالات استخدام تشبه تلك الخاصة بنموذج Web2:

"وفجأة، يصبح لديك نموذج الأعمال الكامل الخاص بـWeb2، يمكنك تقديم حسابات مجانية وتطبيقات مجانية، لكنها تعمل على بنية كريبتو دون أن يحتاج المستخدم إلى امتلاك توكن."

المصدر: Mintern

وصرّح روبرت روز بأن Midnight "يوسّع من قدرات كاردانو"، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الذي دفعه للتعاون مع هذا البروتوكول. وأوضح:

"تُقدّم Mynth حلول مقايضة بين سلاسل متعددة مع التركيز على الخصوصية، بينما تُتيح Midnight التفاعل مع العقود الذكية بشكل خاص."

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن مستخدمو كاردانو من التمتع بمستويات أعلى من الخصوصية، وأكد روز أن المزيد قادم، حيث تعمل مشاريع جديدة على جلب حلول قائمة على إثباتات المعرفة الصفرية (ZK Proofs) إلى الشبكة.

بداية شراكة طويلة الأمد

تشير تفاصيل الإعلان إلى أن هذه مجرد بداية لشراكة طويلة المدى بين Brave وInput Output. حيث جاء في البيان أن التعاون "يهيّئ الأرضية لابتكارات مستقبلية في مجال حوكمة كاردانو وسلسلة Midnight."

وكان إيران باراك، الرئيس التنفيذي لـMidnight، قد صرّح لـCointelegraph في فبراير أن الشفافية، التي تُعد إحدى نقاط القوة الرئيسية في البلوكشين، قد تُشكّل أيضًا عائقًا أمام التبني الواسع، خاصة في قطاعات مثل الأعمال والطب. وأشار إلى أن بيانات الميتا تُتيح إمكانية تتبع وتحديد الأفراد، مما يُعيق انتشار تكنولوجيا البلوكشين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان فريق كاردانو في أوائل 2023 عن إطلاق مجموعة أدوات برمجية تتيح للمطورين إنشاء سلاسل جانبية مخصصة للشبكة.