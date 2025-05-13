Robinhood تستحوذ على WonderFi الكندية مقابل 179 مليون دولار ضمن توسعها العالمي في الكريبتو

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 05:39 مساءً - أعلنت شركة الوساطة المالية Robinhood عن عزمها الاستحواذ على شركة WonderFi الكندية المتخصصة في العملات المشفرة، في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار كندي (179 مليون دولار أمريكي)، وذلك ضمن مساعيها لتوسيع حضورها العالمي.

وذكرت Robinhood في بيان صحفي صدر في 13 مايو أن الصفقة من المتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2025.

وتدير WonderFi اثنتين من أقدم منصات التداول المشفرة المنظمة في كندا، وهما Bitbuy وCoinsquare، حيث تُشرفان على أصول تحت الحفظ تتجاوز 2.1 مليار دولار كندي. وتشمل خدمات هذه المنصات: التداول والتحصيص (staking) والحفظ الآمن للعملات المشفرة.

وقال يوهان كيربرات، نائب الرئيس والمدير العام لـ Robinhood Crypto:

"لقد بنت WonderFi مجموعة قوية من العلامات التجارية التي تخدم المستخدمين المبتدئين والمحترفين في مجال الكريبتو على حد سواء، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لتسريع مهمة Robinhood في كندا."

وبموجب شروط الصفقة، ستستحوذ Robinhood على جميع الأسهم المتداولة لشركة WonderFi مقابل 0.36 دولار كندي للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 41% فوق سعر إغلاق السهم الأخير في بورصة تورنتو، و71% فوق متوسط السعر المرجّح حسب الحجم خلال آخر 30 يومًا.

المصدر: Robinhood

وكانت القيمة السوقية لشركة WonderFi قبل الصفقة تبلغ حوالي 163.9 مليون دولار كندي، فيما تراجع سهمها بنسبة 13.6% منذ بداية العام على بورصة تورنتو.

ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط التقليدية للإغلاق، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية والمحاكم وموافقة المساهمين في WonderFi.

طفرة في صفقات الاندماج والاستحواذ داخل الكريبتو

تشهد صناعة العملات المشفرة في عام 2025 موجة واسعة من صفقات الاندماج والاستحواذ، مدفوعة ببيئة تنظيمية أكثر دعمًا في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويأتي استحواذ Robinhood على WonderFi كجزء من هذه الطفرة المتسارعة.

من بين أبرز الصفقات الكبرى التي تم الإعلان عنها هذا العام، استحواذ شركة Coinbase على منصة Deribit مقابل 2.9 مليار دولار، إضافة إلى صفقة Ripple التي استحوذت بموجبها على شركة Hidden Road مقابل 1.25 مليار دولار. كذلك أتمت شركة Kraken، في الثاني من مايو، صفقة الاستحواذ على منصة تداول العقود الآجلة NinjaTrader، ما ساهم في توسيع قاعدة عملائها وتمكينها من تقديم مشتقات الكريبتو داخل السوق الأمريكية.

وفي السياق نفسه، واصلت Robinhood توسعها النشط على صعيد الاستحواذات، حيث استحوذت في عام 2024 على منصة Bitstamp في صفقة بلغت 200 مليون دولار، مما أتاح لها تقديم خدماتها للعملاء المؤسسيين في الولايات المتحدة. كما تم في 7 مايو الكشف عن أن Robinhood تعمل على تطوير شبكة بلوكشين جديدة تتيح للمستثمرين الأفراد في أوروبا تداول الأوراق المالية الأمريكية بسهولة أكبر.

أما WonderFi، فقد سجّلت أداءً قويًا في عام 2024، إذ بلغ حجم التداول على منصاتها نحو 3.57 مليار دولار كندي، ما يمثل زيادة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس مكانتها المتنامية في السوق الكندية للعملات الرقمية.