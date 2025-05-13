الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية يُنشئ لجنة الأصول الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 05:39 مساءً - أطلق الحزب الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية، لجنة الأصول الرقمية التي تركز على تطوير سياسات العملات المشفرة وتعزيز نمو القطاع.

وعقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في قاعة أعضاء الجمعية الوطنية في سيول بتاريخ 13 مايو، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المحلية News1.

وخلال الاجتماع الأول، شددت اللجنة على أهمية إزالة الغموض التنظيمي ومعالجة قضايا ملحّة مثل تنظيم العملات المستقرة، لا سيما في ظل التحركات الأمريكية لدفع استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وتنضم اللجنة الجديدة إلى كيانات مشابهة داخل البلاد، مثل لجنة الأصول الافتراضية التي تم إطلاقها أواخر عام 2024، وفريق العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في عام 2022، وكلاهما أُسّس بمبادرة من هيئة الخدمات المالية الكورية (FSC).

مشاركة من بورصات كبرى مثل Upbit وBithumb

تضم قيادة لجنة الأصول الرقمية عددًا من المسؤولين والسياسيين الكوريين، من بينهم رئيس الجمعية الوطنية مين بيونغ-دوك، الذي يتولى رئاسة اللجنة.

كما تشمل اللجنة كلًا من يون يو-جون، رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات العامة، ومينغ سونغ-غيو، رئيس لجنة "موكسانيزم"، وكيم بيونغ-غي، عضو الجمعية الوطنية، وكيم جونغ-وو، رئيس الجمعية الوطنية السابق.

رئيس لجنة الأصول الرقمية مين بيونغ-دوك، ويون يو-جون، ومينغ سونغ-غيو، وكيم جونغ-وو (من اليسار إلى اليمين). المصدر: News1

وبحسب تقرير نشرته ChosunBiz، من المقرر أن تشمل اللجنة أيضًا مشاركة تنفيذيين من بورصات العملات المشفرة المحلية الكبرى، مثل Upbit وBithumb وCoinbit وGopax.

انتقادات لقاعدة "بورصة واحدة - بنك واحد"

وخلال اجتماع الافتتاح، أعرب رئيس اللجنة مين بيونغ-دوك عن قلقه بشأن قاعدة "بورصة واحدة – بنك واحد" المعمول بها حاليًا في كوريا الجنوبية، والتي تقيّد البورصات بالتعاون مع مصرف واحد فقط.

وقال مين: "هناك أوجه قصور واضحة في مبدأ البورصة الواحدة والبنك الواحد"، مضيفًا أن اللجنة تعمل مع الجهات التنظيمية لإيجاد حل لهذه المسألة.

كما أشار إلى أن هناك نقاشات جارية حول الجهة التنظيمية التي يجب أن تشرف على قطاع العملات المستقرة، وهل يجب إخضاع هذه العملات لنظام ترخيص أو مجرد نظام إبلاغ.

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وأوضح مين أن هناك جدلًا قائمًا حول ما إذا كانت مسؤولية تنظيم العملات المستقرة يجب أن تقع على البنك المركزي الكوري أو على هيئة الخدمات المالية.

ويأتي هذا الخبر بعد وقت قصير من تصريحات كو كيونغ-تشول، أحد مسؤولي بنك كوريا المركزي، أعرب فيها عن مخاوفه من إصدار عملات مستقرة مدعومة بالوون الكوري.

وقال كو خلال مؤتمر في 12 مايو: