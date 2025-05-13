دائرة المالية في دبي تُبرم اتفاقية مع Crypto.com لاعتماد العملات المشفرة في المدفوعات الحكومية

أعلنت دائرة المالية في دبي توقيع مذكرة تفاهم مع منصة “Crypto.com” لاعتماد العملات المشفرة كوسيلة لدفع رسوم الخدمات الحكومية، في خطوة تدعم استراتيجية دولة الإمارات للتحول نحو اقتصاد غير نقدي، وتهدف إلى رقمنة 90% من المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص بحلول عام 2026.

تم توقيع الاتفاقية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتُمكن الأفراد والشركات من سداد الرسوم باستخدام العملات المستقرة عبر محفظة Crypto.com، على أن تُحوَّل المدفوعات تلقائيا إلى الدرهم الإماراتي قبل إيداعها في حسابات دائرة المالية.

ووفقا للبيان الصادر في 12 مايو، ستتولى Crypto.com عملية التمكين الفني لمدفوعات الكريبتو، دون أن تحدد الجهات المعنية العملات الرقمية المشمولة في المرحلة الأولى من التنفيذ.

من جانبه، وصف “محمد الحكيم”، رئيس شركة Crypto.com في الإمارات، هذه الخطوة بأنها محطة مهمة في دمج التمويل الرقمي ضمن الخدمات الحكومية عبر منصة ذات طابع عالمي.

وأشار إلى أن الشراكة تعزز موقع دبي بين أبرز المدن الرقمية على مستوى العالم، مع إمكانات مساهمة تُقدَّر بـ8 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي.

تأتي هذه الخطوة في سياق توسع Crypto.com في الإمارات، بعد حصولها في أبريل على ترخيص محدود من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) لتقديم خدمات تداول المشتقات، بعد أن كانت قد نالت موافقة أولية لتقديم خدمات الأصول الرقمية في نوفمبر 2023.

وتعكس هذه التطورات توجه دبي المتسارع نحو ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأصول الرقمية، في ظل حصول لاعبين آخرين مثل بينانس وOKX على موافقات تنظيمية من نفس الهيئة.

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