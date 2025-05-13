عرض USDT يتجاوز 150 مليار دولار وشركة "Tether" تحقق إنجاز تاريخي

أعلنت شركة “Tether” أن إجمالي العرض المتداول من عملة USDT قد تجاوز حاجز 150 مليار دولار، وفقا لآخر تحديث على صفحة الشفافية الرسمية، وهو ما أكده “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور عبر منصة X يوم الاثنين.

هذا الإنجاز يأتي كتتويج لعامين من النمو المستمر في أداء الشركة، مدعوما بعوائد قوية من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية.

وكانت “Tether” قد أفادت في تقاريرها الفصلية الأخيرة بأنها حققت أرباح تشغيلية فاقت المليار دولار، ضمن مسار تصاعدي بدأ منذ النصف الثاني من عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أن تعرضها الإجمالي لسندات الخزانة الأمريكية بلغ نحو 120 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بما يشمل استثمارات غير مباشرة من خلال صناديق أسواق المال واتفاقيات إعادة الشراء العكسي.

وتشكل السندات قصيرة الأجل الجزء الأكبر من احتياطي دعم USDT، وفقا لما ورد في شهادات الشركة.

وفي تحول لافت، تجاوز عدد عملات USDT المصدرة على شبكة Tron حاجز 73 مليار دولار، للمرة الأولى متقدمة على شبكة الايثيريوم من حيث عدد عملات USDT المتداولة، ما يعكس تحول في تفضيلات المستخدمين تجاه الشبكات الأرخص والأسرع من حيث رسوم المعاملات.

في المقابل، لا تزال شركة “Circle”، المُصدرة لعملة USDC، أقرب المنافسين بـ60 مليار دولار من العملات الرقمية المتداولة.

فيما لم يتجاوز أي من المنافسين الآخرين، مثل USDS من Sky أو USDe من Ethena أو USD1 من Trump، عتبة 10 مليار دولار.

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