Tether Gold يدخل السوق التايلاندية عبر إدراجه في منصة Maxbit

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 02:18 مساءً - أعلنت شركة Tether، المُصدرة لأكبر عملة مستقرة في العالم (USDt)، عن طرح أصلها الرقمي المدعوم بالذهب، Tether Gold، في السوق التايلاندية من خلال إدراجه في منصة العملات المشفرة المحلية Maxbit.

وفي بيان صدر بتاريخ 13 مايو، أكدت "تيذر" أن توكنها المدعوم بالذهب تم إدراجه رسميًا في منصة Maxbit، التي تُعد أول منصة في تايلاند تُقدّم "زوج تداول مرمّز للذهب مدعومًا بالذهب الفعلي"، وفقًا لما أعلنته المنصة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقًا).

ويُعد Tether Gold أصلًا رقميًا مدعومًا بالذهب أُطلق في يناير 2020، ويبلغ إجمالي قيمته السوقية حاليًا 802 مليون دولار، حيث يُمثّل كل توكن XAUt أونصة تروي واحدة من الذهب الحقيقي.

تايلاند توافق على العملات المستقرة مثل USDt في مارس

يأتي دخول Tether Gold إلى سوق العملات الرقمية في تايلاند في أعقاب تطورات تنظيمية بارزة تتعلق بالعملات المستقرة في البلاد. ففي مارس الماضي، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية على استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، مثل USDT التابع لشركة Tether وUSDC التابع لشركة Circle، في تداولات العملات الرقمية، مما أتاح إدراجها في المنصات الخاضعة للتنظيم داخل البلاد.

أكبر حاملي أسهم Maxbit. المصدر: Thai SEC

من هم المساهمون الرئيسيون في Maxbit؟

Maxbit هي بورصة أصول رقمية مرخصة أُطلقت في أكتوبر 2023، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC).

وتُظهر السجلات الرسمية للهيئة أن شركة الطاقة التايلاندية العملاقة PTG Energy هي أكبر مساهم في Maxbit، بحصة تبلغ 35%. وتشمل الجهات الداعمة الأخرى شركتين تايلانديتين خاصتين: Spearhead Labs بحصة 29%، وUnit Company بحصة 28.7% من نشاط البورصة.

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