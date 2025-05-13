شركة GDC تخطط لشراء بيتكوين وTrump Token بقيمة 300 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 13 مايو 2025 02:18 مساءً - أعلنت شركة GD Culture Group (GDC)، وهي شركة قابضة مدرجة في بورصة ناسداك وتركز على البث المباشر والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا "البشر الرقميين" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن خطط لجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار لاستخدامها كاحتياطي خزينة من العملات المشفرة.

وفي بيان صدر في 12 مايو، كشفت GDC وشركتها الفرعية AI Catalysis عن توقيع اتفاقية لشراء أسهم عادية مع شركة ذات مسؤولية محدودة مسجّلة في جزر فيرجن البريطانية، تنص على بيع ما يصل إلى 300 مليون دولار من أسهمها العادية.

وستُستخدم عائدات بيع الأسهم لتمويل خزينة العملات المشفرة الخاصة بالشركة، والتي ستتضمّن شراء بيتكوين (BTC) وتوكن (TRUMP).

وجاء في البيان: "بموجب هذه المبادرة، ومع مراعاة بعض القيود، تعتزم GDC تخصيص جزء كبير من العائدات الناتجة عن بيع الأسهم نحو شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها طويلًا ودمجها ضمن عمليات الخزينة الأساسية للشركة".

ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها تتماشى مع التحوّل الأكبر نحو اللامركزية في الصناعة.

سعر سهم GDC، رسم بياني سنوي للسعر. المصدر: Nasdaq



تأسست GDC في عام 2016، وتُعد شركة صغيرة من حيث القيمة السوقية، إذ تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 34 مليون دولار وفقًا لبيانات ناسداك.

قال رئيس مجلس إدارة GDC والرئيس التنفيذي، شياوجيان وانغ، إن هذه المبادرة تعتمد على نقاط القوة التكنولوجية للشركة وتضعها في موقع متقدم للتحوّل الصناعي المدعوم بالبلوكشين.

وأضاف: "إن تبنّي GDC للأصول المشفرة كأصول خزينة استراتيجية يعكس توجهات الصناعة الحالية، ويستند إلى قدراتنا الفريدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ونظام التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر."

وجاء الإعلان عن عرض بيع الأسهم بعد أكثر من شهر من تلقي الشركة إشعارًا بعدم الامتثال من بورصة ناسداك، بسبب انخفاض حقوق المساهمين إلى 2,643 دولارًا فقط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 2.5 مليون دولار.

وكان على الشركة تقديم خطة امتثال حتى 4 مايو. وإذا قبلت ناسداك الخطة، فستمنح GDC فترة تصل إلى 180 يومًا لتصحيح الوضع والامتثال لمتطلبات الإدراج.

وتُعد GDC، التي تتخذ من ولاية نيفادا مقرًا لها، من بين عدد محدود ولكنه متزايد من الشركات العامة التي تخصص جزءًا من ميزانيتها العمومية للأصول الرقمية.

عشاء رمزي لحاملي Trump Token الأوائل

يتزامن إعلان GDC مع حدث بارز ومرتقب مرتبط بمشروع توكن TRUMP، حيث من المقرر أن يحضر أكبر 25 حاملًا لتوكن TRUMP عشاءً خاصًا في البيت الأبيض بتاريخ 22 مايو.

ومع ذلك، أعلن مشروع العملة الساخرة TRUMP في منشور على منصة X بتاريخ 12 مايو، أنه أوقف النظر في عمليات شراء إضافية بهدف المشاركة في العشاء، وأكد أن الحضور تم إخطارهم بضرورة التقدّم لفحوص خلفية أمنية.

وبحسب البيانات المنشورة على لوحة الصدارة الخاصة بالمشروع، فإن أكبر 220 محفظة كانت تحتفظ بأكثر من 13.7 مليون توكن من TRUMP حتى 12 مايو، تُقدّر قيمتها بنحو 174 مليون دولار وقت النشر.

أكبر 10 حاملي توكن TRUMP حتى 12 مايو. المصدر: مشروع Trump memecoin

وقد وُجهت انتقادات من بعض المشرّعين الأمريكيين لهذا العشاء. حيث قالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس إنها تشعر بالقلق من فكرة أن الرئيس الأمريكي قد يقدّم "امتيازات خاصة" لأشخاص على استعداد للدفع، معتبرةً أن ذلك يثير لديها شكوكًا أخلاقية.

كما عبّر خبراء في تنظيم العملات المشفرة عن مخاوفهم من أن تؤدي أنشطة عائلة ترامب في مجال الكريبتو إلى تدقيق تنظيمي أوسع من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، خصوصًا مع تزايد انتشار العملات الساخرة ذات الصلة السياسية، والتي تطرح تحديًا جديدًا أمام التشريعات التنظيمية في القطاع.