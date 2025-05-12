شركة التعدين المرتبطة بترامب "أمريكان بيتكوين" تتحول إلى شركة عامة عبر اندماج مع Gryphon

تام شمس - الاثنين 12 مايو 2025 09:57 مساءً - أعلنت شركتا التعدين "أمريكان بيتكوين" و"جريفون ديجيتال ماينينغ" (Gryphon Digital Mining) يوم 12 مايو عن اندماجهما، حيث ستُصبح "أمريكان بيتكوين" شركة عامة بعد صفقة تبادل أسهم بين الجانبين.

وبموجب شروط الصفقة، ستستحوذ Gryphon على "أمريكان بيتكوين" في صفقة تحويل أسهم بأسهم. وستعمل الشركة المدمجة تحت اسم "أمريكان بيتكوين" وتُدار من قبل مجلس إدارتها الحالي، والذي يضم إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تزامن إعلان الاندماج مع ارتفاع حاد في سعر سهم Gryphon Digital Mining، حيث قفز من 0.52 دولار في 9 مايو إلى 2.15 دولار لحظة كتابة الخبر بزيادة تتجاوز 313%، وفقًا لبيانات Google Finance.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقارير سابقة في مطلع أبريل أفادت بأن "أمريكان بيتكوين" كانت تدرس طرحًا أوليًا عامًا.

سعر سهم Gryphon Digital Mining. المصدر: Google Finance

"أمريكان بيتكوين" هي شركة فرعية مملوكة بالأغلبية من قبل شركة Hut 8 المتخصصة في البنية التحتية للطاقة وتعدين العملات الرقمية ومراكز البيانات. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Hut 8، آشر جينوت، بأن الشركة تهدف إلى جعل "أمريكان بيتكوين" وسيلة مخصصة لتجميع البيتكوين بأقل التكاليف وعلى نطاق واسع. وأضاف:

"من خلال إدراج 'أمريكان بيتكوين' في البورصة، نتوقع الوصول المباشر إلى رأس مال نمو مخصص ومستقل عن الميزانية العمومية لـ Hut 8، مع الحفاظ على تعرض طويل الأجل لصعود البيتكوين لمساهمينا."

الهيكلية بعد الاندماج

بحسب البيان، سيملك المساهمون الحاليون في "أمريكان بيتكوين" حوالي 98% من الشركة الجديدة بعد الدمج، وستسيطر الشركة الجديدة على غالبية الأسهم القائمة.

وستواصل شركة Hut 8 إدارة البنية التحتية والعمليات الخاصة بـ"أمريكان بيتكوين" من خلال اتفاقيات تجارية طويلة الأمد، والتي من المتوقع أن تضمن تدفقات دخل مستقرة ومضمونة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية في Hut 8.

ما هي شركة "أمريكان بيتكوين"؟

استحوذت Hut 8 على الحصة الأكبر في "أمريكان بيتكوين" في نهاية مارس، بدعم من عدد من أفراد عائلة ترامب. وكانت الشركة تُعرف سابقًا باسم "American Data Center"، وقد تأسست من قبل مجموعة من المستثمرين، من بينهم دونالد ترامب الابن وإريك ترامب.

وبعد الصفقة، استحوذت "أمريكان بيتكوين" على معدات تعدين البيتكوين التابعة لشركة Hut 8. ووفقًا للإعلان آنذاك، تهدف الشركة الجديدة إلى أن تصبح "أكبر وأكفأ جهة تعدين بيتكوين متخصصة في العالم، مع بناء احتياطي استراتيجي قوي من البيتكوين."