بيتكوين والعملات البديلة تستعد للارتفاع بعد خفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين

تام شمس - الاثنين 12 مايو 2025 09:57 مساءً - قد يُمهِّد اتفاق رسوم جمركية لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين الطريق نحو تعافٍ أوسع في أسواق الأسهم والعملات المشفرة، في ظل ترقُّب المستثمرين لحزمة محتملة من التخفيضات الضريبية.

فقد أعلن البيت الأبيض في 12 مايو أن البلدين سيتجهان إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة إلى نسبة 10% لفترة أولية مدتها 90 يومًا تبدأ في 14 مايو، وهو ما يمثل تقليصًا بنسبة 24% عن المستويات الحالية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن حكومتي البلدين متفقتان على تجنُّب المزيد من فكّ الارتباط الاقتصادي.

وقال بيسنت: "الوفدان أبديا إجماعًا على أن لا أحد يرغب في فكّ الارتباط. ما حدث مع هذه الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية كان بمثابة حصار اقتصادي، ولا أحد يريد ذلك. نحن نريد التجارة. ونريد توازنًا أكبر في التبادل التجاري."

بيان صيني أمريكي مشترك في جينيفا. المصدر: البيت الأبيض

بيان مشترك بشأن الاجتماع الأمريكي الصيني في جنيف. المصدر: البيت الأبيض

وبحسب أورلي بارتير، كبيرة محللي الأبحاث في منصة "نانسن" لتحليل بيانات العملات المشفرة، فإن لهجة المفاوضات الإيجابية إلى جانب تجميد فرض رسوم جديدة لمدة 90 يومًا، تقلِّل من خطر "تصعيد مفاجئ"، ما قد يساعد العملات البديلة والأسهم التقليدية على اللحاق بموجة تعافي سعر بيتكوين (BTC).

وقالت بارتير لموقع "كوينتيليغراف": "بيتكوين تتداول بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، لكن مع تخفيف التوترات التجارية مؤخرًا، يبدو أن العملات البديلة والأسهم الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) في موقع مناسب لتحقيق ارتفاع لحاقي."

وأشارت إلى أن بيتكوين تفوقت في أدائها على الأصول المحفوفة بالمخاطر في الأشهر الأخيرة، بفضل عزلتها عن تأثير الرسوم الجمركية.

وأضافت بارتير: "أتوقع أيضًا أن يواصل الدولار الأمريكي أداءه القوي أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، بما يعكس تحسن شهية المخاطرة عالميًا."

وكانت "نانسن" قد توقّعت في وقت سابق احتمالية بنسبة 70% بأن تكون أسواق الكريبتو والأسهم قد بلغت قاعها بحلول يونيو، على أن يتحدد مسار التعافي السعري بناءً على نتائج المفاوضات التجارية.

التخفيضات الضريبية قد تعزز موجة الصعود

تُظهر بيانات Cointelegraph Markets Pro أن بيتكوين حاليًا تبعد بنسبة 4.8% فقط عن استعادة أعلى مستوى تاريخي لها، والذي تجاوز 109,800 دولار في يناير 2025.

وقالت بارتير: "هناك احتمال بأن تتجاوز الأصول عالية المخاطر قممها التي سجلتها في يناير إذا ما تم إقرار حزمة سخية من التخفيضات الضريبية"، وأضافت:

"لكن هذه الحزمة يجب أن تتجاوز مجرد تمديد التخفيضات الضريبية المنتهية، لتشمل تخفيضات إضافية على ضريبة الدخل وكذلك خفض ضريبة الشركات."

الرسم البياني السعري السنوي لبيتكوين مقابل الدولار المصدر: Cointelegraph

ولفتت إلى أن بيسنت ألمح إلى إمكانية الكشف عن مثل هذه الحزمة بحلول منتصف يوليو، الأمر الذي قد يشكل "عاملًا محفزًا إضافيًا مهمًا" للأسواق.

وقد دفع هذا الزخم الإيجابي في المفاوضات التجارية، إلى جانب تشكُّل نماذج فنية صاعدة على الرسوم البيانية، عددًا من المحللين إلى التنبؤ بإمكانية وصول بيتكوين إلى مستوى 150,000 دولار، بناءً على نمط "علم الثور" الذي يتشكّل على الرسم البياني الأسبوعي