سوق الكريبتو يتأثر بالاتفاق التجاري الأمريكي-الصيني الجديد: التفاصيل

تم أخيرا اللقاء الذي كان مرتقبا في جنيف بين وفدي الولايات المتحدة والصين لمناقشة اتفاقية تجارية وحل النزاع العالق، وقد كان لمخرجات اللقاء تأثير واضح على الأسواق المالية بما فيها سوق الكريبتو.

لكن ورغم التصريحات الأولية الإيجابية الصادرة عن الجانبين، شهدت العملات الرقمية تراجع طفيف، فيما أصدرت منصة “Santiment” تحذيرات تدعو المستثمرين إلى الحذر، نظرا لحالة عدم اليقين المحيطة بالتفاصيل الفعلية للاتفاق.

البيان الرسمي للبيت الأبيض تضمّن إشارات إلى تقدم في المحادثات، حيث صرّح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت” بأن المفاوضات كانت مثمرة للغاية، وأن الرئيس “ترامب” والسفير “جيمسون” على اطلاع كامل بمخرجاتها، مع وعود بتقديم تفاصيل إضافية قريبا.

من جانبه، أشار الممثل التجاري الأمريكي السفير “جيمسون غرير” إلى أن هذه المحادثات تأتي في سياق إعلان حالة الطوارئ الوطنية من قبل الإدارة الأمريكية، التي تستند إلى عجز تجاري هائل يُقدّر بـ 1.2 تريليون دولار، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب من شأنه أن يُسهم في معالجة هذا الخلل.

في المقابل، سجّلت الأسواق المالية استجابات أولية إيجابية، خاصة في آسيا والولايات المتحدة، مع تصاعد التوقعات بأن الرسوم الجمركية لن تشكّل عقبة كبيرة أمام الاستثمارات.

ووفقا لتحليلات “Santiment”، فقد ارتفعت وتيرة النقاش حول الرسوم الجمركية بشكل لافت، بالتزامن مع تعافي نسبي في السوق.

سعر البيتكوين ارتفع في البداية إلى 105,000 دولار، قبل أن يفقد جزء من زخمه ويعود إلى مستويات أقل، بينما تكبّدت العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة خسائر محدودة على مدار اليوم.

اختتمت منصة “Santiment” تقييمها بالتأكيد على ضرورة التريث حتى تتضح معالم الاتفاق بالكامل، مع التحذير من مخاطر التفاعل المفرط مع التوقعات غير المؤكدة، في ظل بيئة مشبعة بالتقلبات.

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