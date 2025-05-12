متداول: اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يكشف دور البيتكوين كأصل ملاذ آمن

تام شمس - الاثنين 12 مايو 2025 09:46 صباحاً - قد يقدّم رد فعل البيتكوين السعري على اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين مؤشراً على ما إذا كان يُستخدم فعلاً كأصل ملاذ آمن في السوق الحالية.

فبحسب المتداول المعروف باسم "Daan Crypto"، فقد تفوّق أداء البيتكوين (BTC) على أداء الأسهم و"صمد بشكل مذهل" خلال موجة بيع حادة في الأسواق التقليدية في أبريل، جاءت بعد إعلان دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة فيما أسماه "يوم التحرير".

بعد أن انخفض سعر البيتكوين إلى 75,000 دولار في 7 أبريل، تعافى بسرعة ليغلق الشهر عند حوالي 95,000 دولار، بارتفاع قدره 27%. وفي الوقت ذاته، سجّلت مؤشرات مثل S&P 500 وناسداك تراجعاً خلال الشهر.

وقد أثار هذا التعافي تساؤلات حول ما إذا كانت قوة أداء البيتكوين تعود إلى السردية القائلة بأن بعض الدول تستخدمه لتفادي العقوبات والرسوم. ومع ذلك، قال Daan إنه إذا كان هذا هو السبب فعلاً، فمن المفترض أن يتوقف هذا التفوّق بمجرد التوصل إلى اتفاق تجاري فعلي.

وأضاف:

"نظرياً، إذا كانت حالة عدم اليقين التجاري هي السبب في تفوق أداء البيتكوين، فمن المفترض أن يتوقف عن التفوق بعد توقيع أهم اتفاق، وخصوصاً إذا كان يشمل الصين."

أداء البيتكوين منذ إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير". المصدر: Daan Crypto

في 11 مايو، أعلن البيت الأبيض أن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق تجاري أحرزت "تقدماً كبيراً"، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق رسمي حتى الآن.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت:

"سنكشف عن التفاصيل غداً، لكن يمكنني القول إن المحادثات كانت بنّاءة."

ورغم ذلك، أشار Daan إلى أنه إذا استمر البيتكوين في التفوق، فإن من المحتمل أن الرسوم الجمركية لا تؤثر بشكل مباشر على كيفية تعامل السوق مع العملة الرقمية.

"في حال واصل البيتكوين أداءه القوي، يمكن القول بأمان إن الرسوم الجمركية لا تُحدث تأثيراً مباشراً على استخدامه أو مكانته."

الأسواق تترقب الإعلان الرسمي

من جهته، يرى جيف مي، المدير التنفيذي للعمليات في منصة BTSE، أن البيتكوين قد يشهد ارتفاعاً في حال الإعلان عن اتفاق، خصوصاً مع تزايد احتمال خفض أسعار الفائدة.

وقال لصحيفة "كوينتيليغراف":

"نعتقد أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا أقل تردداً تجاه الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية، مع اقتراب اتفاق التجارة بين أميركا والصين، وارتفاع احتمالات خفض الفائدة."

أما جوبيتر تشينغ، الباحث في شركة HashKey Capital، فاعتبر أن الاتفاق قد يعزز الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يدفع المستثمرين نحو البحث عن فرص نمو جديدة، بما في ذلك الأصول البديلة.

وأضاف:

"قد يصل البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة إذا ما أدى الاتفاق إلى إضعاف الدولار أو تحفيز تدفقات سيولة جديدة نحو الأسواق الناشئة."

بدوره، قال المحلل ويل كليمنتي على منصة X إن الاتفاق الرسمي والملموس فقط هو الذي سيحافظ على زخم السوق: