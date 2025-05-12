ثلاثة مراهقين يختطفون رجلًا تحت تهديد السلاح في لاس فيغاس ويسرقون منه 4 ملايين دولار من العملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 12 مايو 2025 09:46 صباحاً - وُجهت إلى ثلاثة مراهقين تهم باختطاف رجل تحت تهديد السلاح بعد عودته من فعالية متعلقة بالعملات الرقمية في لاس فيغاس، حيث قاموا بقيادته إلى منطقة صحراوية نائية تبعد ساعة عن المدينة وسرقوا منه عملات مشفرة وتوكنات غير قابلة للاستبدال (NFTs) بقيمة 4 ملايين دولار.

وبحسب تقرير نُشر في 10 مايو من قناة 8 News Now المحلية، فإن الحادثة وقعت في نوفمبر الماضي. وكان الضحية قد أنهى تنظيم فعالية حول العملات الرقمية وسط مدينة لاس فيغاس، وعند عودته إلى منزله، أجبره المراهقون الثلاثة على ركوب مركبتهم بالقوة ثم قادوه إلى موقع ناءٍ في الصحراء.

هناك، أجبروه على تسليم كلمات المرور الخاصة بحساباته الرقمية. وأفاد التقرير أن أحدهم هدده قائلًا: "إذا كنت تريد أن تعيش لترى يومًا آخر، فعليك أن تتعاون"، وأبلغوه أنهم "يحتجزون والده وسيقتلونه" إن لم يفعل.

ويُشتبه أيضًا في وجود شخص رابع كان يتواصل مع المراهقين عبر مكالمة هاتفية أثناء الجريمة، والتي كان الضحية يسمعها عبر مكبر الصوت.

بعد أن سرقوا محتوى حساباته، قطع الضحية خمسة أميال سيرًا على الأقدام عبر الصحراء حتى وصل إلى محطة وقود ليتصل بصديق طلبًا للمساعدة.

ويواجه مراهقان يبلغان من العمر 16 عامًا من ولاية فلوريدا تهمًا بالسطو والاختطاف والابتزاز، فيما تقول النيابة إن المراهق الثالث غادر البلاد.

وتم احتجاز أحد المتهمين مع تحديد كفالة بقيمة 4 ملايين دولار، بينما أُطلق سراح الآخر قيد الإقامة الجبرية ومراقبة إلكترونية. ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية في يونيو، وسيمثل كلا المراهقين أمام المحكمة كمُتهمين بالغين.

وقالت المحامية المتخصصة في الأصول الرقمية، ساشا هودر، في منشور على منصة X بتاريخ 10 مايو، إن هذه القضية توضح كيف أن "سرقات الكريبتو باتت تتطور، ولم تعد تقتصر على الهندسة الاجتماعية أو الاستيلاء على شرائح الهاتف".

المصدر: Sasha Hodder

ارتفاع حوادث السرقة والابتزاز المرتبطة بالكريبتو خارج الإنترنت

يبدو أن المشاركين في قطاع العملات الرقمية أصبحوا أكثر عرضة لحوادث الاختطاف والابتزاز مؤخرًا. ففي 3 مايو، حررت الشرطة الفرنسية والد رجل أعمال في مجال الكريبتو بعد أن احتُجز لعدة أيام ضمن مخطط ابتزاز بقيمة 7 ملايين يورو (7.8 ملايين دولار).

وفي فبراير، أفادت تقارير أن وسيطًا بريطانيًا في العملات الرقمية قفز من شرفة على ارتفاع 30 قدمًا هربًا من خاطفيه الذين هددوه بالتعذيب والقتل ما لم يسلم 30,000 يورو (نحو 31,000 دولار) من العملات المشفرة.

وفي واقعة مشابهة، نُقل أن مؤسس Ledger المشارك، ديفيد بالاند، تعرض للاختطاف في فرنسا قبل أن تحرره الشرطة بعد أيام من الاحتجاز.

في السياق ذاته، أنشأ جيمسون لوب، السيبرفانك والمؤسس المشارك لشركة Casa، قائمة على GitHub توثق عشرات حوادث السطو المرتبطة بالكريبتو حول العالم.

وتعود أولى هذه الحوادث إلى عام 2014، عندما حاول مجهول ابتزاز عالم الحاسوب والمشفّر هال فيني مقابل 1,000 بيتكوين (BTC)، كانت تساوي آنذاك نحو 400,000 دولار.

وبحسب القائمة، شهد عام 2024 حتى الآن 21 حادثة سرقة وجها لوجه تتعلق بالكريبتو، مقارنة بـ28 حادثة في 2023، و17 في 2022، و32 في 2021.