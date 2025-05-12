Metaplanet تتجاوز السلفادور في احتياطي البيتكوين

تام شمس - الاثنين 12 مايو 2025 09:46 صباحاً - أضافت شركة Metaplanet اليابانية للاستثمار مبلغًا إضافيًا قدره 129 مليون دولار إلى احتياطيها من البيتكوين، لتتجاوز بذلك السلفادور في إجمالي ما تملكه من العملة الرقمية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، سيمون غيروفيتش، في منشور على منصة X بعد الإعلان عن عملية الشراء الأخيرة:

"Metaplanet تملك الآن بيتكوين أكثر من السلفادور. من بدايات متواضعة إلى منافسة الدول، وما زلنا في البداية فقط."

في 12 مايو، أعلنت الشركة المدرجة في بورصة طوكيو أنها اشترت 1,241 بيتكوين بسعر 14.8 مليون ين (ما يعادل 101,843 دولارًا) لكل عملة.

وبذلك تبلغ قيمة عملية الشراء الكاملة — وهي الأعلى من حيث السعر الذي تدفعه الشركة حتى الآن — حوالي 129 مليون دولار وفقًا لأسعار السوق الحالية.

بهذه الصفقة، يرتفع إجمالي حيازات Metaplanet إلى 6,796 بيتكوين، بقيمة تقارب 707 ملايين دولار، مع متوسط سعر شراء يبلغ نحو 91,000 دولار لكل بيتكوين. وقد بدأت الشركة استراتيجيتها في تكديس البيتكوين في أبريل 2024.

من جهتها، تملك السلفادور التي تُعد سادس أكبر دولة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم ما مجموعه 6,714 بيتكوين بقيمة تقارب 642 مليون دولار، بحسب بيانات المكتب الوطني للبيتكوين في السلفادور.

المصدر: Simon Gerovich

كما أفادت Metaplanet بتحقيقها لمعدل "عائد بيتكوين" (Bitcoin Yield) بنسبة 38% خلال الربع الحالي حتى الآن، وهو مقياس يُظهر التغير في نسبة البيتكوين لكل سهم مخفف بالكامل. أما في الربع الأول من عام 2025، فقد سجلت الشركة عائدًا بلغ 95.6%.

شهدت الأشهر الأخيرة تسارعًا في وتيرة شراء الشركة للبيتكوين، إذ اشترت 5,555 عملة في 7 مايو فقط، و18,586 بيتكوين عبر أربع صفقات خلال أبريل، و18,925 بيتكوين عبر ست صفقات في مارس، مع زيادة متواصلة في حجم الشراء مع كل صفقة جديدة.

إعلان Metaplanet شراء البيتكوين. المصدر: Metaplanet

تُعد Metaplanet اليوم أكبر مالك للبيتكوين في قارة آسيا، والعاشر عالميًا، بحسب بيانات منصة BiTBO.

مايكل سايلور يُلمّح إلى عملية شراء جديدة

في السياق ذاته، لمح مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة Strategy، إلى عملية شراء جديدة لبيتكوين في 12 مايو، حيث نشر صورة على X تُظهر مخططًا يُدعى "Saylor Tracker" يتتبع محفظة البيتكوين الخاصة بشركته، مرفقًا تعليقًا يقول فيه: "اربطوا النقاط."

المصدر: Michael Saylor

هذه ليست المرة الأولى التي يُلمّح فيها سايلور بطريقة غامضة قبل الإعلان عن عملية شراء جديدة، ما يُثير التوقعات باحتمال صفقة قريبة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Strategy تملك حاليًا 555,450 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بنحو 57.8 مليار دولار وفقًا للبيانات الحديثة.