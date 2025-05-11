العملات البديلة تتصدر مشهد سوق الكريبتو مع تجاوز سعر الايثيريوم حاجز 2500 دولار

شهد سوق العملات الرقمية موجة صعود واسعة النطاق خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل انتعاش لافت للعملات الرقمية البديلة، وعلى رأسها الايثيريوم، التي تجاوز سعرها حاجز 2500 دولار، مسجلة ارتفاع يومي يقارب 8%.

يأتي هذا الارتفاع بعد فترة تراجع حاد بلغ فيها سعر العملة نحو 1400 دولار في 9 أبريل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

غير أن التطورات الاقتصادية الإيجابية، إلى جانب التحديث التقني “Pectra”، دعمت تعافي سعر الايثيريوم تدريجيا وصولا إلى المستويات الحالية.

على مدار الأسبوع، بلغت مكاسب الايثيريوم نحو 40%، ما مكّنها من تجاوز مستوى المقاومة النفسي المهم.

وامتدت موجة الصعود هذه إلى عدد كبير من العملات البديلة الأخرى، إذ ارتفعت DOGE بأكثر من 16% لتتداول فوق 0.24 دولار، فيما سجّلت عملات مثل ADA وAVAX وLINK وSHIB وHBAR وTON وPEPE أداء قوي.

كما حققت عملات PI وUNI وNEAR مكاسب يومية بلغت نسبا مزدوجة، في حين كانت LEO من بين العملات الرقمية القليلة التي سجلت تراجع.

ونتيجة لهذا الزخم، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 70 مليار دولار، لتصل إلى 3.45 تريليون دولار، وفق بيانات مؤشر “coingecko”.

أما البيتكوين، ورغم تسجيلها ارتفاع طفيف لم يتجاوز 1% خلال اليوم، فقد تخطت مستوى 104,000 دولار، بعد أن لامست 105,000 دولار في وقت سابق.

وسجلت العملة مكاسب أسبوعية تقارب 9%، وتمكنت من اختراق حاجز 100,000 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

في المقابل، شهدت هيمنة البيتكوين على السوق تراجع ملحوظ، حيث انخفضت النسبة من نحو 62% إلى أقل من 60%، في دلالة على قوة زخم العملات البديلة، إلا أن القيمة السوقية للبيتكوين ارتفعت إلى 2.070 تريليون دولار وفق بيانات “coingecko”.

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