الحُكم بـ 12 سنة سجنا على الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius”: التفاصيل

صدر حكم بالسجن لمدة 12 عام على “أليكس ماشينسكي”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius”، بعد إقراره بالذنب في ديسمبر الماضي بتنظيم مخطط احتيالي واسع النطاق تضمن تضليل المستثمرين والتلاعب بالقيمة السوقية للعملة الرقمية الخاصة بالشركة “CEL”.

أعلنت المنطقة الجنوبية لمكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك عن الحكم في 8 مايو، حيث أُدين “ماشينسكي” بارتكاب جرائم احتيال تتعلق بالسلع والأوراق المالية.

وأصدر الحكم قاضي المحكمة الجزئية، “جون جي. كولتل”، في قاعة المحكمة الفيدرالية بمانهاتن، مؤكدا تورط المتهم في تقديم صورة زائفة عن الاستقرار المالي لشركته، وتقديم وعود بعوائد لا يمكن تحقيقها.

أوضح الادعاء أن “ماشينسكي” استغل ثقة المستثمرين الأفراد، مدعيا أن أصولهم الرقمية ستكون في أمان أكبر مما توفره البنوك، في حين أنه استغل هذه الأصول في عمليات مخاطرة لتحقيق مكاسب شخصية.

وأقرت المحكمة بتورطه في رفع قيمة العملة الرقمية CEL بصورة مصطنعة، ثم بيع جزء كبير من ممتلكاته سرا، ما مكنه من تحقيق أرباح بلغت نحو 48 مليون دولار.

ورغم مطالبة الادعاء بعقوبة تصل إلى 20 عام، تم الحكم بالسجن لمدة 12 عام بعد أن وافق “ماشينسكي” على التنازل عن أي حق في الاستئناف ضمن النطاق المحدد للحكم، في إطار صفقة إقراره بالذنب.

بدأت الملاحقات القانونية في عام 2023 حين تم توقيف “ماشينسكي” بتهم تشمل الاحتيال في الأوراق المالية والسلع، بالإضافة إلى الاحتيال الإلكتروني.

تزامن ذلك مع موافقة شركة “سيلسيوس” على تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية، بشرط إعادة أصول العملاء.

كما أدى تعاون أحد كبار مسؤولي الشركة السابقين، “روني كوهين-بافون”، الذي أقر بدوره في المخطط، إلى تقديم رؤى حاسمة ساهمت في دعم القضية.

يمثل هذا الحكم محطة حاسمة في واحدة من أبرز القضايا الجنائية في قطاع التمويل الرقمي، مسلطا الضوء على الانتهاكات التي ارتُكبت داخل شركة كانت تُعد من اللاعبين البارزين في مجال إقراض العملات المشفرة.

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