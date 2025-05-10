ارتفاع القيمة الاجمالية لسوق العملات المشفرة بما يقارب 400 مليار دولار: التفاصيل

ارتفعت القيمة الاجمالية لسوق العملات المشفرة بنحو 400 مليار دولار خلال أيام قليلة، مدفوعة بارتفاع سعر البيتكوين الذي تجاوز 103,000 دولار، محققا أعلى مستوى منذ أشهر عند أكثر من 104,000 دولار، قبل أن يتراجع السعر قليلا ويستقر فوق مستوى 103,000 دولار.

شهدت عملة البيتكوين تقلبات حادة في الأيام القليلة الماضية، فبعد أن رفض السوق تجاوز مستوى 98,000 دولار في 6 مايو، انخفض السعر إلى أقل من 94,000 دولار.

ومع ذلك، ظل الاتجاه الصعودي قائما، إذ أضافت العملة الرقمية البيتكوين نحو 20,000 دولار منذ أوائل أبريل، مدفوعة بزخم تصاعدي مستمر.

خلال فترة قصيرة، كسر سعر البيتكوين حاجز 100,000 دولار واستقر ضمن نطاق الستة أرقام للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومع نهاية الأسبوع، سجلت سعر البيتكوين أسبوعيا ما نسبته 7% وشهريا ما نسبته بنسبة 26%، لترتفع القيمة السوقية لسوق الكريبتو إلى 2.05 تريليون دولار، رغم تراجع هيمنته على السوق إلى 60.5% بفعل الأداء القوي للعملات البديلة.

لهذا فإن الارتفاعات لم تقتصر على البيتكوين.

حيث أن العملات الرقمية البديلة تابعت موجة الصعود، إذ تجاوز سعر الإيثيريوم 2350 دولار بعد مكاسب إضافية بنسبة 6%، رغم مواجهته مقاومة قوية.

عملات مثل بينانس، وسولانا، وأفالانش، وشيبا، أظهرو أداء مشابه.

كما سجلت دوج ارتفاع بأكثر من 12%، وتجاوزت مستوى 0.21 دولار.

عملات الميم بدورها قادت المكاسب، حيث تصدرت PEPE وFARTCOIN المشهد بزيادات سعرية كبيرة.

وبهذا، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 3.4 تريليون دولار، في قفزة ملحوظة مقارنة بالقيمة المسجلة في 6 مايو.

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