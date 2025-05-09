مؤسس بينانس يُقدم نصائح للباعة المذعورين!

قدّم “تشانغ بينغ تشاو” المعروف بـ “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، رسالة مباشرة إلى مستثمري البيتكوين الذين يبيعون بدافع الذعر خلال فترات التراجع، مؤكدا أن هذا السلوك غالبا ما ينتج عن ضعف في الفهم العميق للتكنولوجيا التي تقف وراء البيتكوين والتمويل والأسواق المالية.

مع ارتفاع سعر البيتكوين إلى 103,800 دولار، شدد “CZ” عبر حسابه على منصة X على أن الثقة الحقيقية في الاحتفاظ بالبيتكوين لا تأتي من اتباع التوصيات، بل من تثقيف الذات وفهم الأساسيات.

واعتبر أن القراءة والتعلم يعززان قدرة المستثمر على التمسك بالأصل الرقمي في أوقات التقلب، مضيفا بالقول:

المزيد من القراءة يُفيد.

وتعليقا على ظاهرة الأيدي الورقية في الأسواق – وهم من يبيعون سريعا تحت الضغط – أعاد “CZ” نشر تغريدة تعود إلى عام 2021 كتب فيها:

اصفع نفسك إذا بعت اليتكوين بأقل من 100,000 دولار.

في تذكير رمزي بأهمية الصبر والاحتفاظ طويل الأجل.

وختم بتأكيده أن الارتفاعات المفاجئة في السعر تعكس الإمكانات الكامنة التي لا يدركها من لا يؤمن بمستقبل البيتكوين على المدى البعيد.

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