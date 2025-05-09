منصة Gemini تطلق عقود مشتقات الكريبتو في أوروبا بعد حصولها على ترخيص جديد

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 05:25 مساءً - حصلت منصة Gemini، التي أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس، على موافقة تنظيمية لتوسيع نشاطها في تداول مشتقات العملات الرقمية عبر أوروبا.

وأعلنت الشركة في 9 مايو أنها حصلت على ترخيص "توجيهات الأسواق في الأدوات المالية 2" (MiFID II) من هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، ما يمكّنها من تقديم منتجات مشتقات الكريبتو في الاتحاد الأوروبي.

وقال مارك جينينغز، رئيس Gemini في أوروبا:

"بمجرد بدء أنشطتنا التجارية، سنتمكن من تقديم مشتقات منظمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بموجب إطار MiFID II."

وأضاف جينينغز أن هذا الترخيص يُعد محطة بارزة في توسّع Gemini داخل أوروبا، ويقرّبها خطوة إضافية نحو تقديم هذه المنتجات لكل من المستخدمين الأفراد والمؤسسات.

مشتقات دائمة للمتداولين المتقدمين

من المنتظر أن تشمل عروض Gemini للمشتقات في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية عقودًا دائمة ومشتقات أخرى، ستتاح للمستخدمين المتقدمين على المنصة.

وأوضح جينينغز: "سنواصل خلال الأشهر المقبلة العمل على استيفاء الشروط اللازمة لإطلاق هذه المنتجات في مختلف أنحاء أوروبا."

المصدر: MFSA

وبحسب سجلات هيئة MFSA، فقد حصل الكيان المالطي التابع لـ Gemini، والمعروف باسم Gemini Intergalactic EU Artemis، على الترخيص بتاريخ 8 مايو.

لم تحصل بعد على ترخيص MiCA

يبني هذا الترخيص الجديد على التقدّم التنظيمي المتواصل الذي تحرزه Gemini — التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها — في أوروبا.

وكانت Gemini قد أعلنت في يناير أنها اختارت مالطا مركزًا لامتثالها مع إطار تنظيم الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي.

جاء هذا القرار بعد حصول المنصة في ديسمبر 2024 على تسجيلها السادس كمزود أصول افتراضية (VASP) لدى هيئة MFSA. لكنها لم تحصل بعد على ترخيص MiCA الكامل.

سوق المشتقات يشهد نموًا لافتًا

يأتي إطلاق Gemini الوشيك لعقود مشتقات الكريبتو في أوروبا ضمن موجة أوسع من الاهتمام المتزايد بهذا القطاع في سوق العملات الرقمية عالميًا.

ففي 8 مايو، أعلنت منصة Coinbase أكبر منصة أمريكية من حيث حجم التداول عن استحواذها على منصة Deribit للمشتقات مقابل 2.9 مليار دولار.

وقبل ذلك بأيام، أكدت منصة Kraken منافستها خطط الاستحواذ على منصة NinjaTrader لتداول المشتقات، على أن تبدأ بتقديم خدمات العقود الآجلة في 1 مايو. وسبق أن أعلنت أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليار دولار.