مؤسسة إيثيريوم توزّع منحًا بقيمة 32.6 مليون دولار لدعم النظام البيئي في الربع الأول من 2025

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 05:25 مساءً - أعلنت مؤسسة إيثيريوم، الجهة غير الربحية المسؤولة عن دعم تطوير شبكة إيثيريوم، عن توزيع منح مالية بقيمة 32.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ضمن تحديث جديد لبرنامج دعم النظام البيئي (ESP).

وشملت فئات المنح مشاريع متنوعة تركز على المجتمع والتعليم، والتشفير، والبراهين الصفرية (ZK-proofs)، بالإضافة إلى طبقات التنفيذ والتوافق، وتجربة المطورين، وأدوات التطوير، وشبكات الطبقة الثانية، والنمو العام للنظام البيئي.

التركيز على التعليم والمجتمع

من أصل 101 منحة تم تقديمها، خُصصت 32 منها لمبادرات تعليمية ومجتمعية، استفاد منها صانعو محتوى تعليمي ومنظمو مؤتمرات ومخيمات تدريب وهاكاثونات، مثل ETHPrague وETHiopia.

كما حصل 16 مشروعًا على دعم لتحسين تجربة المطورين وأدوات التطوير، بما في ذلك أدوات تطوير البرمجيات (SDKs) ومنصات التحليلات وأدوات المدققين. وركزت مشاريع أخرى على تسهيل الوصول إلى مقترحات تحسين إيثيريوم (EIPs)، وأدوات النظام البيئي، ومكتبات دعم اللغات.

وفي مجال التشفير والبراهين الصفرية، تم منح 14 مشروعًا تمويلاً لتطوير تقنيات تشفير متقدمة، وتحسين تقنيات ZK-proof، وبحث أمن الشبكة والتشفير المقاوم للحوسبة الكمّية.

كما حصلت 7 مشاريع تعمل على طبقة التنفيذ، و7 أخرى تركز على طبقة التوافق، على منح مباشرة. وذهبت 9 منح إلى مشاريع مرتبطة بالبروتوكول والنمو العام والدعم التقني للنظام البيئي.

وتم تصنيف 13 منحة إضافية تحت فئة "أخرى"، وتشمل مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والتطبيقات اللامركزية (DApps)، وبنية العملات المستقرة، وتطوير الأعمال.

ترقية "Pectra" تنطلق رسميًا على شبكة إيثيريوم

في 7 مايو، دخلت ترقية "Pectra" المنتظرة حيّز التنفيذ على شبكة إيثيريوم الرئيسية عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت UTC، من خلال البلوك رقم 364032. وشملت الترقية ثلاثة مقترحات تحسين: EIP-7702 وEIP-7251 وEIP-7691.

وتهدف الترقية إلى تحسين تخزين بيانات التحجيم لشبكات الطبقة الثانية، وتجربة المستخدم لمدققي الشبكة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام المحافظ الذكية.

ومنذ الترقية، شهد سعر إيثيريوم (ETH) تعافيًا ملحوظًا، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 30 يومًا عند 2,400 دولار في 9 مايو، ويتم تداوله حاليًا عند 2,345 دولارًا وقت كتابة التقرير.