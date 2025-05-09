منصة "دليل" تدمج منتجات "بينانس" الرقمية في أول سوق مالي متكامل في الشرق الأوسط

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 05:25 مساءً - منذ ساعة
أعلنت منصة "دليل" عن دمج منتجات العملات الرقمية من "بينانس"، لتصبح أول سوق مالي في الشرق الأوسط يوفّر الأصول الرقمية بجانب القروض والبطاقات المصرفية.
أعلنت منصة "دليل"، المتخصصة في حلول التمويل الشخصي في منطقة الشرق الأوسط، عن دمج منتجات العملات الرقمية من منصة "بينانس" ضمن منصتها الرقمية، لتصبح بذلك أول سوق مالي في المنطقة يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأصول الرقمية إلى جانب المنتجات المصرفية التقليدية مثل بطاقات الائتمان، القروض، والرهون العقارية.
وتم هذا التعاون عبر برنامج "Binance Link"، والذي يتيح لمستخدمي "دليل" إمكانية الوصول إلى أبرز أزواج تداول العملات الرقمية المتاحة على منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول عالميًا. يشمل التكامل أدوات رئيسية مثل "Binance Convert" التي تتيح تحويلًا سلسًا بين العملات الورقية والرقمية، بالإضافة إلى "Binance Pay" التي تمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات باستخدام العملات الرقمية بشكل آمن وسهل.
ووفقًا لبيان مشترك بين الشركتين، فإن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الأصول الرقمية في المنطقة، من خلال توفير تجربة مالية متكاملة تربط بين الخدمات البنكية التقليدية وحلول التمويل الرقمي الحديثة. كما يعكس هذا التكامل التزام "دليل" و"بينانس" بتسريع وتيرة الابتكار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم حلول رقمية مرنة وآمنة.
تأتي هذه الخطوة في سياق التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في المنطقة، حيث يزداد اهتمام الأفراد والشركات بالعملات المشفرة والتقنيات المالية المتقدمة (FinTech). وتسعى "دليل" عبر هذا التعاون إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد للخدمات المالية الرقمية، وفتح آفاق جديدة أمام المستخدمين لاستكشاف أدوات استثمارية بديلة تلائم تطلعاتهم المستقبلية.
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