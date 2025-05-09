يات سيو من Animoca: لماذا قد تبدأ الطفرة القادمة في عالم الكريبتو من داخل الفصول الدراسية؟

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 05:25 مساءً - أعاد تبرّع شركة Ripple بقيمة 25 مليون دولار لصندوق تعليم الكريبتو إحياء النقاش حول كيفية سعي مشاريع البلوكتشين لبناء نفوذها عبر الأوساط الأكاديمية. لكن في أحدث حلقات برنامج Byte-Sized Insight، يرى يات سيو، المؤسس المشارك لشركة Animoca Brands، أن المال وحده لا يكفي.

بل إن سيو يرى أن حالات الاستخدام الواقعية مثل قروض الطلاب المدعومة بالتمويل اللامركزي (DeFi) قد تكون حتى الآن أقوى ما يقدّمه الكريبتو كقيمة حقيقية.

قروض طلابية مدعومة بالتمويل اللامركزي

في 30 أبريل، أعلنت شركة Pencil Finance، بدعم من Animoca Brands وذراعها التعليمية Open Campus، عن مبادرة تمويل قروض طلابية بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف توفير قروض أقل تكلفة باستخدام تقنيات البلوكتشين. ويعتقد سيو أن مثل هذا النوع من الاستثمار في البنية التحتية يذهب أبعد بكثير من التبرعات الرمزية.

وقال سيو في المقابلة: "ما تحتاجه صناعتنا أكثر من أي وقت مضى هو حالات استخدام إيجابية المجموع يفهمها الجميع". وأضاف: "إذا تمكّن الطلاب من الحصول على فرص وقروض بشروط أفضل من خلال الكريبتو، فماذا سيحدث؟ سيصبحون أكثر دعمًا لهذا المجال".

وعلى عكس التبرعات لمرة واحدة، يدمج نموذج Pencil Finance الكريبتو مباشرة في آلية التمويل، مستفيدًا من البلوكتشين لتقديم نظام إقراض أكثر شفافية وفعالية وسهولة.

"المال له تأثير، لكنه لا يغيّر النظام بالضرورة نحو الأفضل. التكنولوجيا... هي التي تتيح لنا بالفعل إدخال الناس إلى هذا النظام."

الكريبتو في الفصول الدراسية

يشير سيو إلى أن صناعة الكريبتو لا تزال تعاني من مشكلة في الصورة الذهنية، خاصة لدى أولئك غير الملمين بالأدوات المالية أو بثقافة البلوكتشين. لهذا، يجب أن تتجاوز حالات الاستخدام التعليمية الفن الراقي في NFT أو عملات الميم، وأن تقدّم شيئًا يمكن للجميع الارتباط به.

"عندما تجلس على الطاولة ويسألك أحدهم: ما الفائدة الحقيقية للكريبتو؟ ماذا سنقول؟ عملات الميم؟ أم قروض طلابية؟ الأخيرة يفهمها الجميع."

وشدد سيو على أهمية إدخال الطلاب إلى عالم الكريبتو في سن مبكرة — ليس فقط لرفع الوعي، بل لبناء قاعدة تبنّي طويلة المدى. وقال: "عليك أن تبدأ معهم في أقرب فرصة وتمنحهم فهمًا لما يجري. هذا بالضبط ما فعلته Apple عندما قدمت خصومات تعليمية. لم يكن الهدف ربحًا مباشرًا، بل نفوذًا مستقبليًا."

تبرع Ripple قد يشكّل خطوة نحو رفع الوعي ودعم التعليم بالكريبتو، لكن نهج Animoca يهدف إلى جعل الكريبتو ضرورة لا مجرد فكرة مرئية ضمن النظم التعليمية حول العالم.

"علينا أن نُظهر ما الذي يمكن للكريبتو أن يقدّمه فعلاً. علينا أن نبدأ من الجذور."

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