إليكم سبب ارتفاع سعر العملة الرقمية الريبل (XRP)؟

حقق سعر العملة الرقمية الريبل ارتفاع ملحوظ في الساعات الماضية حيث سجل سعر العملة ارتفاع بنسبة 9% في 24 ساعة الأخيرة وتزامن ارتفاع سعر العملة بالنسق الصاعد للسوق ككل.

بالنسبة لسبب ارتفاع سعر العملة الرقمية الريبل فجاء عقب إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن التوصل إلى تسوية نهائية مع شركة الريبل، تضمنت دفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار.

هذا الإعلان أنهى نزاع قانوني طويل استمر لسنوات حول بيع XRP، كانت الهيئة قد طالبت خلاله بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار، قبل أن تُخفض لاحقا إلى 125 مليون دولار ثم تُحسم عند 50 مليون فقط.

ارتفعت قيمة XRP بنحو 6% خلال 24 ساعة من إعلان التسوية، نتيجة التفاؤل في الأسواق بانتهاء التهديد التنظيمي الذي كان يثقل كاهل العملة.

ويعكس هذا الارتفاع استجابة المستثمرين لحسم القضية، خاصة بعد تأكيد المحكمة أن المبيعات البرمجية للعملة عبر منصات التداول لا تُعد انتهاك لقوانين الأوراق المالية، وهو ما يُعتبر سابقة قانونية لصالح مشاريع العملات الرقمية المشابهة.

التحول في موقف الهيئة، تحت قيادة “بول أتكينز” بعد “غاري جينسلر”، ساهم أيضا في تهيئة بيئة تنظيمية أكثر تساهلا، ما زاد من ثقة المستثمرين.

كما أسقطت الهيئة في الوقت نفسه دعاوى وتحقيقات أخرى، ما يُشير إلى نهج مختلف في التعامل مع قطاع العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية البديلة تتصدر المشهد بعد تراجع الحديث عن التعريفات الجمركية

سعر الايثيريوم يسجل أفضل أداء يومي منذ 2021

