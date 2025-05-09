ألمانيا تصادر 38 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة eXch المرتبطة باختراق Bybit

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 03:51 مساءً - أعلنت الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (BKA) ومكتب المدعي العام في فرانكفورت في 9 مايو عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة 34 مليون يورو (نحو 38 مليون دولار) من منصة eXch، التي يُزعم استخدامها لغسل الأموال المسروقة في أعقاب اختراق Bybit الذي يُعد الأكبر في تاريخ المنصة.

وشملت العملات المصادرة كلاً من بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وداش (DASH)، مما يجعل هذه ثالث أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ BKA. كما شملت العملية مصادرة البنية التحتية للخوادم في ألمانيا، والتي تحتوي على أكثر من 8 تيرابايت من البيانات، بالإضافة إلى إغلاق المنصة بالكامل.

منصة eXch عملت بدون ضوابط مكافحة غسل الأموال

وصفت السلطات منصة eXch بأنها خدمة "مبادلة" للعملات المشفرة، أتاحت للمستخدمين تبادل أصول رقمية متعددة دون تطبيق أي تدابير لمكافحة غسل الأموال (AML). وقد بدأت عمليات المنصة منذ عام 2014، وسهّلت تحويلات تجاوزت قيمتها 1.9 مليار دولار، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها يعود لأصول "ذات أصل إجرامي"، بما في ذلك أموال تم غسلها بعد اختراق Bybit.

وأفاد تحقيق صادر عن TRM Labs بأن جزءًا من مبلغ 1.5 مليار دولار الذي تم سرقته من منصة Bybit يوم 21 فبراير 2025 قد تم تداوله عبر eXch، مع تتبع حركة الأموال بين شبكتي إيثيريوم وبيتكوين.

مثال على تدفق أموال اختراق Bybit عبر منصة eXch وتنقّلها ذهابًا وإيابًا بين إيثيريوم وبيتكوين. المصدر: TRM Labs.

تورط في قضايا أخرى مثل Multisig وFixedFloat

أشار المحقق الأمني المعروف ZachXBT إلى أن منصة eXch كانت ضالعة أيضًا في غسل ملايين الدولارات من عمليات اختراق أخرى، بما في ذلك سرقات من منصات Multisig وFixedFloat، بالإضافة إلى سرقة 243 مليون دولار من مستثمري Genesis.

كما أشار إلى أن المنصة كانت ملاذًا شهيرًا لخدمات التصيّد الاحتيالي (phishing drainers) لسنوات، مع رفضها المتكرر لتجميد العناوين المشبوهة أو الامتثال لأوامر الإيقاف.

المصدر: ZachXBT

وأكد ZachXBT أنه كان من أوائل من كشفوا علاقة eXch بغسل 35 مليون دولار من أموال Bybit عقب الاختراق، مشيرًا إلى أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية حوّلت 5,000 إيثيريوم من أموال الاختراق إلى عنوان جديد، وبدأت في غسلها عبر eXch وخدمة Chainflip.

إيقاف خدمات eXch في مايو

رغم نفيها في البداية لأي علاقة بغسل أموال اختراق Bybit، عادت منصة eXch وأعلنت عن إنهاء خدماتها رسميًا بحلول 1 مايو، في منشور على منتدى Bitcoin Talk منتصف أبريل.

وقالت المنصة في بيانها: "على الرغم من قدرتنا على مواصلة العمل رغم بعض المحاولات الفاشلة لإغلاقنا، إلا أننا لا نرى جدوى من الاستمرار في بيئة عدائية يتم استهدافنا فيها من قبل الاستخبارات فقط لأن البعض يسيء تفسير أهدافنا."

وفي تعليقه على العملية، شدد المدعي العام بنيامين كراوس على أهمية "مواجهة الفرص السريعة والمجهولة لغسل الأموال مهما كان حجمها"، مؤكدًا أن خدمات مبادلة العملات الرقمية باتت "عنصرًا جوهريًا في الاقتصاد الخفي، تُستخدم لإخفاء الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية مثل الاختراق أو الاتجار ببيانات بطاقات الدفع المسروقة."