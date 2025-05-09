عضو مجلس الشيوخ تيم سكوت ينتقد السياسات الحزبية بعد فشل قانون GENIUS للعملات المستقرة

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 03:51 مساءً - وجّه رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تيم سكوت، اللوم إلى الخلافات الحزبية بشأن فشل تمرير مشروع قانون GENIUS (توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية)، وذلك خلال خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ بتاريخ 8 مايو.

إن التصويت الذي فشل في الوصول إلى مرحلة الإغلاق كان من المفترض أن يشكّل خطوة نحو مزيد من الابتكار وخفض التكاليف، لكنه تحوّل إلى ساحة للعبة سياسية حزبية.

وأضاف: "بدلاً من ذلك، شهدنا عرضًا مخيبًا للآمال من المراوغة السياسية، حيث فُضّلت الأجندات الحزبية على السياسات، وتم تقديم العرقلة على الابتكار".

وكان مشروع القانون قد خضع لعدة تعديلات لمعالجة المخاوف التي أثارها الديمقراطيون، بما في ذلك فرض متطلبات أكثر صرامة على مصدري العملات المستقرة، وإضافة بنود تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

سكوت ينتقد المعارضة المفاجئة في اللحظات الأخيرة

أكّد سكوت، وهو سيناتور جمهوري من ولاية ساوث كارولاينا، أن مشروع GENIUS "كان إنجازًا ثنائيّ الحزب في لجنة الشؤون المصرفية"، مشيرًا إلى أن الأطراف التي عملت عليه "اتخذت قرارًا بجعل الاقتصاد الأمريكي أكثر أمانًا وأقل تكلفة لصالح الشعب". لكنه ادّعى أن الديمقراطيين غيّروا موقفهم عند تسليط الأضواء الإعلامية عليهم.

وزعم أن هذا التحوّل لم يكن نتيجة لتغييرات في نص القانون، بل كان مدفوعًا برغبة في منع الرئيس دونالد ترامب من تحقيق أي نصر تشريعي.

وقال:

"كان التصويت ضد الرئيس ترامب وضد أجندته التشريعية. كان تصويتًا لمنعه من تحقيق انتصار في مجال الأصول الرقمية".

الديمقراطيون يشيرون إلى مخاوف فساد

من جانبها، أعربت السيناتورة إليزابيث وارن، إحدى أبرز الأصوات في تنظيم سوق العملات الرقمية، عن قلقها من ارتباط عملة USD1 المستقرة بعائلة ترامب، لا سيما بعد قفزتها السوقية السريعة نتيجة صفقة "مشبوهة" مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وارن: "لا ينبغي لمجلس الشيوخ تمرير قانون عملات رقمية هذا الأسبوع لتسهيل هذا النوع من الفساد".

وفي 1 مايو، استخدمت شركة الاستثمار MGX، ومقرها أبو ظبي، عملة USD1 المرتبطة بترامب لتسوية استثمار بقيمة ملياري دولار في بورصة باينانس. وبحسب بيانات CoinMarketCap، ارتفعت القيمة السوقية للعملة من أقل من 137 مليون دولار إلى نحو 2.13 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.

القيمة السوقية لعملة USD1. المصدر: CoinMarketCap

وفي حين لم تذكر رسالة صادرة عن أربعة من أصل خمسة ديمقراطيين دعموا مشروع GENIUS في لجنة الشؤون المصرفية اسم ترامب مباشرة، فإن النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز كانت أكثر صراحة، وقالت:

"إذا لم يكن هناك جهد حقيقي لمنع رئيس الولايات المتحدة من امتلاك عملته المستقرة الخاصة، فلن أتمكن أبدًا من دعم هذا القانون، وسأطالب الآخرين بعدم التواطؤ معه".

وفي سياق متصل، دعم الديمقراطيون أيضًا مشاريع قوانين جديدة مثل قانون MEME (Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement Act) الذي يهدف إلى منع المسؤولين الفيدراليين من الاستفادة مالياً من عملات الميم، وكذلك قانون "إنهاء الفساد في العملات الرقمية" (End Crypto Corruption Act).

ويقترح هذا الأخير حظر الرئيس ونائبه وكبار مسؤولي السلطة التنفيذية وأعضاء الكونغرس وأسرهم من تحقيق أرباح من إصدار أو الترويج أو رعاية أي أصول مشفّرة.

وفي تصريح نُشر على موقع السيناتور جيف ميركلي، قال:

"من يرغب في كسب النفوذ لدى الرئيس يمكنه إثراؤه شخصيًا من خلال شراء عملة مشفّرة يملكها أو يسيطر عليها.

هذا مخطط فاسد بشكل عميق، ويهدد الأمن القومي ويقوض ثقة العامة بالحكومة. علينا أن ننهي هذا الفساد فورًا".

السيناتورة وارن شاركت ذات الرؤية، وأكدت أن الديمقراطيين المؤيدين والمعارضين لمشروع GENIUS "يتفقون على أن إعطاء الضوء الأخضر لصفقات ترامب المشبوهة في مجال العملات المستقرة أمر خاطئ".

وأضافت: "مشروع GENIUS سيُستخدم ببساطة لتسهيل فساد ترامب في العملات الرقمية".