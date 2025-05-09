الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية البديلة تتصدر المشهد بعد تراجع الحديث عن التعريفات الجمركية

يشهد سوق العملات المشفرة تحول في الاهتمام العام، حيث تراجع النقاش حول التعريفات الجمركية لصالح وكلاء الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية البديلة.

ووفقا لبيانات “Santiment”، تصدرت هذه الموضوعات منصات التواصل، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل TED وREX، التي سجلت مكاسب حادة خلال الأيام الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحول في المزاج السوقي يترافق مع عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تعليق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وتراجع التوترات التجارية.

كما تشير بيانات “Santiment” إلى زيادة طفيفة في النقاشات حول صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الأصول المرجحة، ما يعكس اهتمام متزايد بالتجارب الجارية في ترميز الأصول الحقيقية، بما في ذلك العقارات.

من الأمثلة البارزة، صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك، والذي تجاوزت حيازته مؤخرا حاجز 600,000 بيتكوين محققا ثاني أعلى تدفق يومي بين صناديق البيتكوين الفورية، ما يعزز موقعه كلاعب رئيسي في سوق العملات الرقمية المؤسساتية.

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