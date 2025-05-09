سعر الايثيريوم يسجل أفضل أداء يومي منذ 2021

سجل سعر عملة الإيثيريوم أفضل أداء يومي له منذ عام 2021، بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 20% خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ سعر العملة 2234 دولار صباح اليوم الجمعة، مرتفعا من أقل من 1900 دولار يوم الخميس.

بهذا الأداء، استعادت عملة الإيثيريوم مستويات لم تسجلها منذ شهرين، لترتفع مكاسبها الأسبوعية إلى 26%، وتحقق قفزة بأكثر من 50% خلال الشهر الأخير، بعد تراجعها سابقا إلى أدنى مستوياتها عند نحو 1400 دولار.

هذا الارتفاع تزامن مع إطلاق التحديث “Pectra” على الشبكة الرئيسية في 7 مايو، ما أعطى دفعة قوية في ثقة المستثمرين.

وفقا لمنصة “CoinGlass”، تم تصفية أكثر من 280 مليون دولار من مراكز البيع على المكشوف على الايثيريوم في يوم واحد، في إشارة إلى قوة الزخم الصعودي.

وقد وصفت منصة “Bankless” هذا اليوم بأنه الأفضل للإيثيريوم منذ عام 2021.

ورغم تميز هذا الأداء، فإنه لا يعد سابقة مطلقة، إذ شهدت الإيثيريوم عدة موجات ارتفاع مماثلة خلال العام الماضي، أبرزها ارتفاع بنسبة 23% بين 20 و22 مايو، وارتفاع بنحو 30% بين 6 و10 نوفمبر.

مع ذلك، يرى المحللون أن التعافي الأخير قد يؤسس لاتجاه صاعد أكثر استدامة.

أشار المحلل “MMCrypto” إلى إمكانية وصول الإيثيريوم إلى 3700 دولار إذا عاد الأصل إلى قمة النمط الفني الحالي.

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