تصاعد مشاعر “الفومو” بعد ارتفاع سعر البيتكوين واقترابه من قمته السابقة

الطبيعة البشرية تغلب في الأسواق المالية ولا يسلم منها إلا الفئة القليلة التي لديها تحكم عال جدا في النفس.

هبط سعر البيتكوين لمستوى دون مستوى 80 ألف دولار وكانت الفرصة سانحة للدخول لكن الخوف يقف كمانع، وبعد ارتفاع سعر البيتكوين فوق مستوى 100 ألف دولار أصبح الطمع هو الحافز!

في الساعات القليلة الماضية سجل سعر عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ، ليتجاوز حاجز ومستوى 100,000 دولار لأول مرة منذ فبراير، مواصلا صعوده إلى ذروة جديدة هي الأعلى منذ يناير.

هذا التحول يأتي بعد فترة طويلة من التراجع والتقلبات السعرية، مما أعاد الزخم إلى أكبر العملات الرقمية في السوق.

أظهرت بيانات منصة “Santiment” أن هذا الارتفاع جذب اهتمام متزايد من المستثمرين الأفراد، إذ تم إنشاء نحو 350,000 محفظة جديدة على شبكة البيتكوين خلال الفترة ذاتها.

ويعكس عدد العناوين النشطة إلى حد بعيد الاتجاهات السعرية، ما يسلط الضوء على التفاعل المتزايد مع سعر البيتكوين تزامنا مع تحركاته الصعودية.

في فبراير، كانت الشبكة قد شهدت تراجع في النشاط، بالتوازي مع انخفاضات سعرية متتالية أدت إلى هبوط البيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار في أوائل أبريل، وهو أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر.

إلا أن الاتجاه انقلب لاحقا مع تعافي النشاط على الشبكة، حيث سجلت المؤشرات مستويات لم تُشهد منذ ستة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع السعر بنحو 20,000 دولار.

في وقت سابق من اليوم، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 104,000 دولار لفترة وجيزة، ما يمثل مكاسب تزيد عن 30,000 دولار مقارنة بالقاع الأخير المسجل في أبريل.

كما تواصل عدد العناوين النشطة في الارتفاع، ما يعزز من مؤشرات عودة الزخم إلى السوق.

وتشير تقارير إلى دخول مستثمري التجزئة (الأفراد) مجددا إلى السوق، وهي ظاهرة ارتبطت سابقا بموجات صعود قوية، لكنها أحيانا كانت تمهد لنهاية الدورة الصاعدة.

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