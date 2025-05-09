تقرير: مطوّر Zerebro لم ينتحر ويقيم حاليًا في منزل عائلته

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 11:16 صباحاً - ذكرت صحيفة San Francisco Standard أن جيفي يو، المطوّر البالغ من العمر 22 عامًا لمشروع Zerebro، والذي قيل إنه انتحر على البث المباشر في 4 مايو، لا يزال على قيد الحياة، بعد أن قابله صحفي من الصحيفة خارج منزل عائلته.

ووفقًا للصحفي جورج كيلي، فقد تحدث لفترة وجيزة مع يو أمام منزل عائلته المكوّن من طابقين، حيث رفض يو الحديث عن مزاعم الانتحار أو ما إذا كان قد استفاد ماديًا من الحادث.

وقال يو للصحفي: "تقدر تشوف آثار الصدمة في عيوني، صح؟" قبل أن يطلب منه المغادرة. وأضاف التقرير أنه كان يرتدي قميصًا وسروالًا قصيرًا وصنادل ونظارات معدنية — وهي تفاصيل شبيهة بما ارتداه في الفيديو الذي ظهر فيه وكأنه يطلق النار على نفسه مباشرة.

جيفي يو يتحدث عن مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الكريبتو في بودكاست على منصة Bankless في يناير 2025. المصدر:

ورغم ذلك، لم تنشر الصحيفة أي صورة ليو من أمام منزله.

شكوك حول "الانتحار"

بعد انتشار التقارير الأولية في 4 مايو، صدّق كثيرون أن انتحار يو حقيقي. لكن في 6 مايو، بدأت تنتشر معلومات مشككة، منها رسالة غير مؤكدة يُقال إن يو أرسلها لمستثمر ينفي فيها وفاته، إلى جانب تحركات مالية من محافظ مرتبطة به، وحذف نعيه من موقع Legacy.com.

وأفادت شركة التحليلات Bubblemaps أن المحافظ المرتبطة بيو نقلت عملات رقمية بقيمة 1.5 مليون دولار بعد الحادث، ما عزز صحة التقرير الذي يؤكد أنه لا يزال حيًا.

وذكرت الشركة أن جزءًا من هذه الأموال تم تحويله إلى نفس المحفظة التي استخدمها يو لإطلاق ما يُعرف باسم Legacy Memecoin أو Legacoin.

زيريبرُو: صعود حاد ثم هبوط عنيف

أطلق يو منصة Zerebro في أواخر عام 2024، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج المحتوى، وحققت عملتها الرقمية ZEREBRO قيمة سوقية قاربت 660 مليون دولار في 3 يناير، قبل أن تنهار إلى أقل من 20 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر فقط، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لـ ZEREBRO نحو 47.2 مليون دولار، في حين سجلت عدة نسخ من توكن LLJEFFY تقييمات بملايين الدولارات عبر شبكات بلوكتشين مختلفة.

الصدمة النفسية والضغوط تتصاعد في فضاء الكريبتو

تعليق يو حول "اضطراب ما بعد الصدمة" يبدو مرتبطًا برسالة أرسلها لمستثمر في Zerebro، تحدّث فيها عن تعرضه المستمر للمضايقات والابتزاز والتهديدات.

وقال يو إن عنوان منزله بات علنيًا، مما جعله يعيش في خوف دائم من السرقة أو الاعتداء الجسدي وهي ظاهرة تتزايد في عالم العملات المشفرة.

وبحسب قائمة يتتبعها خبير الأمن السيبراني جيمسون لووب على GitHub، فقد وقعت أكثر من 150 حادثة اعتداء جسدي مرتبطة بالكريبتو منذ عام 2014، منها 46 حادثة في الأشهر الـ12 الماضية فقط.