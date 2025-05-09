Rumble تطلق محفظة كريبتو بالشراكة مع Tether في الربع الثالث من 2025

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 11:16 صباحاً - أكد كريس بافلوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Rumble، أن الشركة ستطلق محفظة "Rumble Wallet" الخاصة ببيتكوين والعملات المستقرة في الربع الثالث من هذا العام، بالشراكة مع شركة Tether، بهدف منافسة محفظة Coinbase الشهيرة.

وقال بافلوفسكي في منشور على منصة X بتاريخ 9 مايو:

"هدفنا أن نصبح المحفظة اللامركزية الأبرز لبيتكوين والعملات المستقرة، بما يخدم اقتصاد صُنّاع المحتوى."



وأضاف أن المحفظة ستوفر وسيلة جديدة وأكثر فعالية لتحقيق الدخل لصُنّاع المحتوى، خصوصًا في الأسواق الدولية، كما ألمح إلى احتمال دعمها لعملة Tether Gold، دون ذكر تفاصيل إضافية.

محفظة Rubmble. المصدر: Chris Pavlovski

تم تأسيس Rumble في أواخر عام 2013 كمنصة بديلة ليوتيوب تركز على دعم صُنّاع المحتوى المستقلين، وكانت قد أعلنت في مارس 2025 عن تعاونها مع Tether لإطلاق محفظة USDT للمبدعين. ويُذكر أن Tether استثمرت 775 مليون دولار في Rumble في ديسمبر 2024.

محفظة Rumble تدخل سوقًا مزدحمًا بتطبيقات محافظ العملات المشفرة، التي تتصدرها شركات مثل Coinbase وRobinhood وeToro وPayPal وRevolut وCrypto.com وMetaMask.

وفقًا لبيانات Coinbase، بلغ عدد مستخدمي المحافظ الرقمية عبر الأجهزة المحمولة مستوى قياسيًا بلغ 36 مليون مستخدم في الربع الرابع من 2024. وتضم Coinbase أكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، أي ما يقارب ضعف عدد مستخدمي منصة Rumble.

وقد انضمت Rumble مؤخرًا إلى الشركات المهتمة بالاستحواذ على بيتكوين، مثل شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور، بعد أن أعلنت في مارس عن أول عملية شراء لها بقيمة 188 بيتكوين. وتحتفظ الشركة حاليًا بـ 210 بيتكوين، تساوي نحو 22 مليون دولار بأسعار السوق الحالية.

نتائج مالية إيجابية في الربع الأول

في 8 مايو، أعلنت Rumble عن خسائر صافية قدرها 2.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، وهي تحسُّن كبير مقارنة بخسائر بلغت 43 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024. كما سجلت الشركة خسارة لكل سهم بقيمة 0.01 دولار، أي أفضل بـ90% من تقديرات المحللين.

وحققت الشركة إيرادات بلغت 23.7 مليون دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة 2.8%، وبارتفاع سنوي بنسبة 34% مقارنة بـ17.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وقد انخفض عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 59 مليون مستخدم، مقارنة بـ68 مليون في الربع الرابع من 2024.

قال بافلوفسكي:

"نتائج Rumble في الربع الأول كانت قوية، مدفوعة بزيادة الإيرادات من الاشتراكات وتحقيق الدخل من الفيديو والإعلانات."

الملخص المالي الخاص بRumble. المصدر: Rumble

ارتفعت أسهم Rumble (رمز التداول: RUM) بنسبة 2.37% لتصل إلى 7.78 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق، وفقًا لـ Google Finance، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 40% منذ بداية العام.