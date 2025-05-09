بتكوين عند 103,000 دولار تدفع ممتلكات MARA نحو 5 مليارات دولار وتُضاعف أرصدتها ثلاث مرات

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 11:16 صباحاً - كشفت نتائج الربع الأول الصادرة حديثًا عن شركة MARA Holdings (المعروفة سابقًا باسم Marathon Digital) أنها ضاعفت تقريبًا أرصدتها من بتكوين خلال الـ12 شهرًا الماضية، رغم انخفاض الإنتاج الكلي وفشل الأرباح في تحقيق توقعات وول ستريت.

بنهاية الربع الأول من عام 2025، ارتفع عدد عملات بتكوين التي تحتفظ بها الشركة إلى 47,531 BTC، بزيادة قدرها 175% مقارنة بـ 17,320 BTC التي كانت بحوزتها في نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتُعد MARA ثاني أكبر شركة مدرجة في الأسواق من حيث امتلاكها لبتكوين، وفقًا لبيانات CoinGecko، بعد شركة MicroStrategy (MSTR) التي تحتفظ بـ 555,450 BTC.

وتُقدّر قيمة ممتلكات MARA حاليًا بنحو 4.9 مليار دولار، بناءً على سعر بتكوين الذي بلغ 102,660 دولارًا وقت النشر، حسب بيانات CoinMarketCap، حيث قفز سعر بتكوين بنسبة 4.86% خلال آخر 24 ساعة.

بيتكوين في التداول عند سعر 102,660 دولار وقت التطبيق. المصدر: CoinMarketCap

ورغم هذه الزيادة في الأرصدة، انخفض إنتاج الشركة من بتكوين خلال الربع بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت إنتاجًا بلغ 2,286 BTC فقط. وأرجعت MARA هذا الانخفاض إلى حدث "الانقسام" الأخير في شبكة بتكوين، والذي خفّض مكافآت التعدين إلى 3.125 BTC لكل كتلة.

ووفقًا لتقرير Zacks Research، جاءت إيرادات MARA أقل من التوقعات بنسبة 0.35%، وهو ما يندرج ضمن سلسلة من النتائج المخيبة، حيث تمكنت الشركة من تجاوز توقعات الإيرادات مرة واحدة فقط خلال الأرباع الأربعة الماضية.

MARA تتداول عند سعر 14.20 دولار وقت التطبيق. المصدر: Google Finance

سعر سهم MARA بلغ 14.20 دولارًا عند وقت النشر، حسب بيانات Google Finance، وكان قد ارتفع بنسبة 7.2% خلال تداولات 8 مايو، لكنه تراجع لاحقًا بنسبة 2% في تداولات ما بعد الإغلاق.

شركات التعدين تواجه نفس الصعوبات

أظهرت تقارير مالية مماثلة أن شركات تعدين أخرى تعاني من تحديات مشابهة. على سبيل المثال، أعلنت شركة Riot Platforms أن متوسط تكلفة تعدين بتكوين خلال الربع بلغ 43,808 دولارًا، بزيادة تقارب 90% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حين كانت التكلفة 23,034 دولارًا. ورغم ذلك، تجاوزت Riot التوقعات بتحقيقها إيرادات قدرها 159.8 مليون دولار، بنسبة تفوق قدرها 1%.

أما شركة CleanSpark، فقد أخفقت في تلبية توقعات المحللين، حيث سجلت إيرادات بلغت 181.71 مليون دولار، أي أقل من التقديرات بنسبة 0.58%.

في المقابل، سجلت شركة Core Scientific إيرادات قدرها 79.5 مليون دولار فقط في الربع الأول، أي أقل بنسبة 8.11% من التوقعات، مقارنة بـ 179.3 مليون دولار حققتها في الربع نفسه من العام الماضي.

أما الأداء الأضعف فكان من نصيب شركة Hut8، التي جاءت إيراداتها أقل بنسبة 35% من توقعات المحللين. فقد كانت التوقعات تُشير إلى تسجيل 35 مليون دولار، لكنها لم تحقق سوى 21 مليون دولار.

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