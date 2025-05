DappRadar: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتقدم سريعًا لمنافسة DeFi والألعاب في Web3

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 09:46 صباحاً - تشهد تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية (AI DApps) ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط، وقد تُصبح قريبًا منافسًا جادًا لقطاعات الألعاب والتمويل اللامركزي (DeFi) في صدارة نظام التطبيقات اللامركزية، وفقًا لتقرير DappRadar لشهر أبريل.

ووفقًا للبيانات، تتقاسم الألعاب والتمويل اللامركزي حاليًا صدارة السوق بنسبة 21% من حيث عدد المحافظ النشطة الفريدة (Unique Active Wallets)، بينما قفزت نسبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 16%، مقارنة بـ 11% تم تسجيلها في تقرير فبراير.

قالت سارة غيرغيلاس، المحللة لدى DappRadar:

"مع تزايد اهتمام المستخدمين بأدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية في ترسيخ مكانتها داخل النظام اللامركزي. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد نرى قريبًا الذكاء الاصطناعي يزاحم DeFi والألعاب على الصدارة، في ما يُعد بداية عهد جديد في فضاء التطبيقات اللامركزية."

AI DApps have seen a jump in market dominance this month, while market leaders have declined slightly. Source: DappRadar

قفز عدد المحافظ النشطة اليومية (dUAW) في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 26% ليصل إلى 3.8 مليون في أبريل، مقارنة بـ 2.6 مليون في فبراير.

في المقابل، انخفض نشاط تطبيقات التمويل اللامركزي بنسبة 16% إلى 4.8 مليون محفظة وهو نفس العدد الذي سجّلته تطبيقات الألعاب، التي بدورها شهدت تراجعًا بنسبة 10%.

المصدر: DappRadar

أوضحت غيرغيلاس أن قائمة التطبيقات الرائدة في قطاع AI لم تشهد تغييرات كبيرة، حيث استمرّت المشاريع المعنية ببنية وكلاء الذكاء الاصطناعي وبناء الأدوات الخدمية في الصدارة.

تصدّر مشروع LOL القائمة، وهو نظام تعدين مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يطلب من المستخدمين إرسال تسجيل صوتي لضحكتهم إلى مجموعات تيليغرام تستخدم بوت LOL. ويقوم النظام بتحليل النغمة والتردد لحساب عدد توكنات LOL التي سيتم منحها كمكافأة.

في المركز الثاني جاء تطبيق المراسلة اللامركزي Dmail Network المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينما حل مشروع World.Fun ثالثًا، وهو منصة إطلاق تتيح للمستخدمين نشر وكلاء ذكاء اصطناعي ضمن بيئات محاكاة ضخمة متعددة الوكلاء.

وأضافت غيرغيلاس:

"قائمة التطبيقات الرائدة في هذا الشهر تُظهر أن الأسماء الأولى في هذا المجال لم تكن مجرد موجة عابرة — بل هي مشاريع تبني أدوات حقيقية."

شبكات اجتماعية ولا مركزية تواصل النمو

شهدت تطبيقات Web3 الاجتماعية كذلك نشاطًا متزايدًا في أبريل، مع نمو بنسبة 18% لتصل إلى 3.6 مليون محفظة نشطة يوميًا. كما ارتفعت هيمنتها السوقية إلى أكثر من 15% خلال نفس الشهر.

وأشارت غيرغيلاس إلى أن Web3 بشكل عام "ما زال صامدًا" رغم الاضطرابات العامة في الأسواق العالمية، لا سيما بعد موجة الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، حيث تم تسجيل 23 مليون محفظة نشطة يوميًا في أبريل، مقارنة بـ 24 مليون في فبراير.

واختتمت بالقول:

"أداء أبريل يسلّط الضوء على رسالة رئيسية: المنفعة الفعلية، والدوافع السردية حول الميم كوينز والذكاء الاصطناعي، هي المحرك الرئيسي لتفاعل المستخدمين."