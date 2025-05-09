إيثر تقفز بنسبة 20% بعد ترقية Pectra وسط تصفية واسعة لمراكز البيع

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 09:46 صباحاً - سجّلت عملة إيثر (ETH) قفزة بنسبة 20% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعقاب إطلاق ترقية Pectra، ما دفع بعض المتداولين إلى اعتبار هذه الحركة اللحظة المفصلية التي طال انتظارها للعملة، بعد عام اتسم بتقلّبات وتشاؤم نسبي في معنويات السوق. وبحسب بيانات CoinMarketCap وقت النشر، يتم تداول إيثر حاليًا عند 2230 دولارًا، بزيادة قدرها 19.6% خلال 24 ساعة.

وصف المتداول المعروف Daan Crypto Trades هذه الحركة بأنها "شمعة جنونية بحق"، خاصة وأن مراكز العقود المفتوحة (Open Interest) على إيثر قفزت بنسبة 21% خلال نفس الفترة.

الارتفاع يفاجئ المتداولين ويصعق مراكز البيع

تزامنت القفزة السعرية مع الترقية المنتظرة Pectra، التي تم تفعيلها في 7 مايو، وجلبت تحسينات تتعلق بالمحافظ الذكية، وزيادة حدود التحصيص (Staking)، وتحسينات في قابلية التوسع لشبكة إيثريوم.

قال المتداول Alex Krüger في 8 مايو إن هذه القفزة جاءت مدفوعة بشكل أساسي بـ"مراكز شراء جديدة" أُضيفت بسرعة.

ووفقًا لمنصة CoinGlass، فإن أي تراجع في سعر إيثر إلى مستوى 2000 دولار قد يؤدي إلى تصفية مراكز شراء بقيمة تقارب 2.06 مليار دولار. وخلال نفس الفترة، تم تصفية 328 مليون دولار من مراكز البيع على إيثر، مما يشير إلى أن عددًا كبيرًا من المتداولين فوجئ بهذه القفزة.

أشار Bob Loukas، أحد المتداولين المعروفين، إلى أن "حاملي إيثر بدأوا يعتقدون أن هذه ربما تكون لحظة التحوّل الحاسمة."

ارتفعت إيثر بنسبة 52% خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

بعد بداية ضعيفة… إيثر يستعيد الزخم

لم يكن عام 2025 رحيمًا بإيثر؛ إذ فقدت العملة 56% من قيمتها منذ بداية العام حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها عند 1472 دولارًا في 9 أبريل، وسط تراجع في ثقة السوق.

لكن خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع سعر إيثر بنسبة 52%، في حين سجّل بتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة 3.59% خلال نفس الفترة، واقترب من حاجز 100,000 دولار مجددًا لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي تصريحات لـ Cointelegraph، قال Nick Forster، مؤسس بروتوكول المشتقات Derive، إن الارتفاع الأخير لإيثر لا يُعزى فقط لترقية Pectra، بل يرتبط بمجموعة عوامل، منها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والصلب البريطاني، بالإضافة إلى إعلان منصة Coinbase عن استحواذها على منصة Deribit مقابل 2.9 مليار دولار.

من الناحية التاريخية، حققت إيثر في الربع الثاني من كل عام منذ 2013 متوسط عائد قدره 62.2%. وإذا تكرر هذا الأداء هذا العام، فقد يبلغ سعر إيثر نحو 2950 دولارًا بحلول نهاية يونيو.

رغم ذلك، لم ينعكس الزخم الحالي على صناديق ETF الفورية الخاصة بإيثر، إذ شهدت هذه الصناديق تدفقات خارجة لليوم الثالث على التوالي في 8 مايو، بإجمالي بلغ 16.1 مليون دولار، بحسب بيانات Farside.

على صعيد أوسع، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 4.95% خلال 24 ساعة. كما ارتفع مؤشر "الخوف والطمع" للعملات الرقمية بمقدار 8 نقاط إضافية، ليصل إلى 73، مما يعكس دخول السوق إلى منطقة "الجشع" بقوة.

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