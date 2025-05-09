آبل تستعد لمنافسة ميتا بنظارات ذكية وتطوير رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة

تام شمس - الجمعة 9 مايو 2025 09:46 صباحاً - تعمل شركة آبل على تطوير رقائق إلكترونية مخصصة لعدة فئات من منتجاتها المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية، في إشارة إلى توجه جديد من عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ في 8 مايو نقلاً عن مصادر مطّلعة، تعمل آبل على معالجات جديدة لتشغيل أجهزتها المستقبلية، بما في ذلك أول نظارات ذكية تنافس بها نظارات Ray-Ban الذكية من ميتا، بالإضافة إلى أجهزة Mac أكثر قوة وخوادم ذكاء اصطناعي.

تشير المصادر إلى أن النظارات الذكية المرتقبة من آبل والتي تُعد الأولى من نوعها للشركة ستعتمد على شريحة مخصصة تحمل الاسم الرمزي N401، وهي مبنية على معالجات Apple Watch ولكنها محسّنة بشكل أكبر لكفاءة الطاقة، ومصممة للتحكم بعدة كاميرات مدمجة في النظارات.

ومن المتوقع أن تكون النظارات الذكية غير معززة بالواقع (Non-AR) في نسختها الأولى، لكنها ستتضمن كاميرات وميكروفونات وتكاملًا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، على غرار نظارات ميتا. وستقدّم وظائف مثل التقاط الصور وتسجيل الفيديو وتقديم خدمات الترجمة.

ويُرجّح أن تتضمن النظارات أيضًا ميزة "الرؤية الذكية"، التي تتيح لها فحص البيئة المحيطة، والتعرّف على الأشياء، وتوفير معلومات عن المنتجات، إضافة إلى تقديم توجيهات ملاحية.

وتستهدف آبل بدء الإنتاج الكمي للنظارات بحلول أواخر 2026 أو 2027، مما يشير إلى احتمال الإطلاق التجاري خلال عامين تقريبًا.

آبل تستهدف نظارات Ray-Ban الذكية من ميتا كمنافس مباشر. المصدر: Ray-Ban

معالجات جديدة للذكاء الاصطناعي وأجهزة Mac

ذكرت المصادر أن آبل تطوّر أيضًا رقائق مخصصة لأجهزة Mac المستقبلية وخوادم الذكاء الاصطناعي، ضمن ما يُعرف داخليًا بمنصة Apple Intelligence.

وفي تقرير منفصل من MacRumors، تم تسليط الضوء على أن المعالجات التي تحمل الاسم الرمزي "Komodo" ستكون الجيل M6، والتي ستأتي بعد شرائح M5 المنتظرة هذا العام، في حين أن "Borneo" ستكون شرائح M7 المستقبلية، مع تطوير شريحة أكثر تقدمًا تحمل الاسم "Sotra".

كما كشفت بلومبرغ أن آبل تعمل على أول شريحة خوادم مخصصة للذكاء الاصطناعي ضمن مشروع يُعرف بالاسم الرمزي Baltra، والتي ستُستخدم لدعم منصة Apple Intelligence. ويتوقع أن تحتوي شريحة Baltra على أداء مضاعف يصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بشريحة M3 Ultra الحالية، مع استهداف الانتهاء منها بحلول عام 2027، لجعل خدمات الشركة الذكية أكثر سرعة وتنافسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير في أبريل بأن شركة هواوي الصينية طوّرت شريحة ذكاء اصطناعي قوية قد تنافس رقائق Nvidia الأمريكية.