Space and Time تُطلق شبكتها الرئيسية العامة بدعم من مايكروسوفت وتكامل مع مشاريع كبرى

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 08:17 مساءً - أطلق مشروع Space and Time، المدعوم من شركة مايكروسوفت، شبكته الرئيسية العامة والمفتوحة (permissionless mainnet) بهدف توفير بنية بيانات قائمة على إثباتات Zero-Knowledge بترميز (ZK) لتطبيقات البلوكتشين.

وبحسب بيان صحفي رسمي حصلت عليه Cointelegraph، فإن المشروع المطور من قبل شركة MakeInfinite Labs يقدّم قاعدة بيانات لا مركزية وقابلة للتحقق، تتيح للعقود الذكية الاستعلام عن البيانات التاريخية وعبر الشبكات وحتى خارج السلسلة (offchain).

تعتمد المنصة على فهرسة البيانات من شبكات رئيسية مثل إيثريوم، وتُتيح الوصول إليها من خلال شبكة لا مركزية من المُحققين (Validators). ويمكن للمطورين استعلام هذه البيانات باستخدام تقنية Proof of SQL — وهي وحدة معالجة ZK فرعية توفر إثباتات تشفيرية في أقل من ثانية مع كل استعلام.

قال سكوت دايكسترا، الشريك المؤسس لـ Space and Time:

"قبل Space and Time، لم تكن هناك طريقة لتطبيقات البلوكتشين للاستعلام عن بيانات المستخدمين الأساسية من قواعد البيانات دون تعريض الأمان للخطر أو التلاعب."

وأضاف أن المطورين اليوم يمكنهم بناء تطبيقات سلسلة تتمتع بأمان مدمج، وذلك بفضل الإثباتات التشفيرية التي تربط قواعد البيانات السحابية بالعقود الذكية.

المصدر: Space and Time

كبار المطورين والمشاريع يندمجون في الشبكة

أوضح دايكسترا أن مؤسسات مالية كبرى، ومزودي خدمات سحابية مثل Microsoft Azure وGoogle BigQuery، بالإضافة إلى مشاريع كبرى في عالم الكريبتو مثل Chainlink وSui وZKsync، إما قاموا بالدمج مع أدوات Space and Time أو يعملون حاليًا على البناء ضمن نظامها البيئي.

كما كشف أن التوكن الأصلي SXT سيتم إطلاقه في 8 مايو 2025.

"شبكة Space and Time مفتوحة بالكامل، وندعو المجتمع للمشاركة كمدقّقين (Validators) أو مفوضين للتحصيص (Delegated Stakers)"، بحسب دايكسترا.

وأشار إلى أن الشبكة التجريبية اجتذبت أكثر من 30 مدققًا حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

دعم مؤسسي قوي وتمويل استراتيجي

تجدر الإشارة إلى أن شركة MakeInfinite Labs (المعروفة سابقًا باسم Space and Time Labs) كانت المطور الأصلي للمشروع، وقد حصلت على جولة تمويل استراتيجية بقيادة مايكروسوفت في عام 2022، كما شاركت في جولة Series A عام 2024.

كما ساهمت الشركة في تطوير مشاريع أخرى في مجال الكريبتو، بما في ذلك Blitzar ومؤشر العوائد DeFi من Chainlink.

بإطلاقها شبكة رئيسية مفتوحة مدعومة بإثباتات ZK ودمجها مع عمالقة التكنولوجيا والمشاريع اللامركزية، تفتح Space and Time آفاقًا جديدة لربط البيانات السحابية بالعقود الذكية — بشكل لا مركزي وآمن وقابل للتحقق.