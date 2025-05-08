منصة “كوين بيس” تستحوذ على منصة “Deribit” الرائدة في مجال مشتقات العملات الرقمية

أعلنت “كوين بيس”، التي تعد أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عن إبرامها اتفاقية للاستحواذ على منصة “Deribit”، الرائدة عالميا في تداول مشتقات العملات الرقمية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار، تشمل مزيج من النقد وأسهم شركة “كوين بيس”.

ووصفت “كوين بيس”، المدرجة في بورصة وول ستريت، هذه الصفقة بأنها تاريخية، نظرا لما تمثله منصة “Deribit” من ثقل في مجال خيارات الأصول الرقمية، حيث تحتفظ حاليا برأس مال مفتوح يبلغ حوالي 30 مليار دولار.

وتوقعت الشركة أن يُسهم هذا الاستحواذ في ترسيخ مكانتها كمزود عالمي رائد لمشتقات العملات الرقمية، من خلال إنشاء منصة مؤسسية شاملة تجمع بين تداول الخيارات، والعقود الآجلة، والمشتقات الدائمة.

وأفادت “كوين بيس” أن البنية التحتية المتقدمة التي طورتها “Deribit” ستُكمّل منصتها الحالية، مما يُمكّنها من تقديم تجربة تداول أكثر تكامل للعملاء المؤسسات، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماتها للوصول إلى جمهور عالمي أوسع.

من جانبه، أعرب “لوك ستريجرز”، الرئيس التنفيذي لشركة “Deribit”، عن حماسه لهذه الخطوة، مؤكدا أن الشراكة مع “كوين بيس” ستُسرّع من ترسيخ مكانة “Deribit” العالمية،

وستُوفّر مزيد من الفرص في أسواق العقود الفورية والآجلة والدائمة، إلى جانب خيارات العملات المشفرة، تحت مظلة علامة تجارية موثوقة واحدة.

وبحسب التفاصيل المالية للصفقة، سيتم دفع 700 مليون دولار نقد، بينما سيُسدد الجزء المتبقي عبر إصدار 11 مليون سهم من أسهم كوين بيس العادية من الفئة “أ”.

تخضع الصفقة حاليا للموافقة التنظيمية من الجهات الرقابية الأمريكية.

فور إعلان الخبر، ارتفعت أسهم “كوين بيس” بنسبة تقارب 5% في تداولات ما قبل السوق، متجاوزة حاجز 200 دولار.

تُعد هذه الصفقة من بين أكبر عمليات الاستحواذ في قطاع العملات المشفرة حتى الآن، وربما الأضخم في حال نيلها الموافقة النهائية.

ويأتي ذلك في أعقاب استحواذات بارزة أخرى في السوق، من بينها صفقة الريبل لشراء “Hidden Road” مقابل 1.2 مليار دولار، ومحاولة فاشلة للاستحواذ على Circle بقيمة 5 مليار دولار.

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