Coinbase تستحوذ على منصة المشتقات Deribit مقابل 2.9 مليار دولار لتوسيع حضورها العالمي

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 06:47 مساءً - أعلنت منصة Coinbase، أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على منصة تداول المشتقات العالمية Deribit مقابل نحو 2.9 مليار دولار، في خطوة استراتيجية لدخول سوق المشتقات المشفرّة.

تم الإعلان عن الصفقة في 8 مايو، وتشمل 700 مليون دولار نقدًا و11 مليون سهم من أسهم Coinbase الفئة A، مع تعديلات متوقعة على السعر النهائي وفقًا للشروط المعتادة.

قال غريغ توزار، نائب رئيس منتجات المؤسسات في Coinbase:

"مع قاعدة عملاء Deribit المحترفة وانتشارها العالمي، تمثل هذه الصفقة أكبر تحرك لنا حتى الآن لتعزيز استراتيجيتنا في التوسع الدولي."

المصدر: Coinbase

مؤسسو Deribit ينسحبون بعد إتمام الصفقة

من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وبحسب البيان الرسمي، سيغادر مؤسسا Deribit، جون وماريوس يانسن، الشركة بعد إتمام الصفقة، منهين بذلك شراكة تأسست عام 2014.

وفي هذه الأثناء، ستواصل Deribit العمل كالمعتاد بنفس الفريق والمنصة والالتزام بالجودة.

المصدر: Deribit

قال لوك سترايرز، الرئيس التنفيذي لـ Deribit:



"يسعدنا الانضمام إلى Coinbase لإطلاق عصر جديد من تداول المشتقات المشفرة. بنينا منصة قوية ومربحة، وهذه الصفقة ستُسرّع الأساس الذي أرسيناه، مع فتح فرص جديدة للتداول في الأسواق الفورية، العقود المستقبلية، العقود الدائمة، والخيارات، تحت مظلة علامة واحدة موثوقة."

ستُمكّن هذه الصفقة Coinbase من دمج تقنية Deribit ضمن منظومتها، ما يسمح بـ:

- تسهيل عملية تسجيل المتداولين الجدد

- تحسين طرق التحويل بين العملات الورقية والعملات الرقمية

- زيادة الكفاءة في إدارة رأس المال طوال دورة التداول

الموافقات التنظيمية تشمل دبي

وفق تقارير سابقة في مارس، قامت Coinbase وDeribit بإخطار الجهات التنظيمية في دبي بالصفقة المحتملة، حيث تمتلك Deribit ترخيصًا هناك، وسيتوجب نقل هذا الترخيص إلى Coinbase في حال إتمام الصفقة.

وتشير تلك التقارير إلى أن تقييم Deribit وقتها كان يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، ما يبرز أهمية الصفقة في المشهد التنظيمي العالمي.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان منصة Kraken عن اقترابها من إتمام صفقة استحواذ على منصة المشتقات NinjaTrader بقيمة 1.5 مليار دولار، ضمن موجة صفقات كبرى تجتاح صناعة الكريبتو في 2025.

