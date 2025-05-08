محفظة Sweat تطلق المساعد الذكي "Mia" وتدخل عالم DeFi متعدد الشبكات

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 06:47 مساءً - أطلقت منصة Sweat القائمة على نموذج التحفيز بالحركة (Move-to-Earn) مساعدًا ذكيًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسعة بنيتها التحتية لدعم التمويل اللامركزي متعدد الشبكات (Multichain DeFi)، في خطوة تهدف إلى تبسيط تجربة المستخدم وزيادة الوصول إلى الأدوات المالية عبر مختلف الشبكات البلوكتشينية.

"Mia": مساعد ذكي في محفظتك

المساعد الجديد يحمل اسم Mia (اختصار لـ Movement in Action)، ويعتمد على منصة Near.AI مفتوحة المصدر، التي تتيح التكامل عبر سلاسل بلوكتشين متعددة.

ضمن تطبيق محفظة Sweat، تساعد Mia المستخدمين على تنفيذ العمليات التالية بسهولة:

التحويل بين الشبكات (Bridging)

تبادل التوكنات (Swapping)

إدارة الأصول دون الحاجة لخبرة تقنية معمقة في الكريبتو.

Mia في محفظة Sweat. المصدر: swe.at

دعم شبكات متعددة ودفع رسوم الغاز بـ SWEAT

يشمل التحديث الجديد دعم شبكات:

- Base

- Ethereum

- Arbitrum

- BNB Chain

ويمكن للمستخدمين الآن تحويل الأصول بين هذه الشبكات وتبادل التوكنات، مع خيار دفع رسوم الغاز باستخدام توكن SWEAT نفسه.

قال المؤسس المشارك أوليغ فومينكو لـ Cointelegraph:

"نحوّل تركيزنا الآن إلى دعم اقتصاد الحركة، منظومة متعددة السلاسل تتيح للمستخدمين الوصول إلى أدوات مالية وتجارب صحية وهويات سيادية مقابل حركتهم."

واجهة بسيطة ومخصصة لكل مستخدم

يُعد نموذج Move-to-Earn (التحفيز بالحركة) أحد النماذج الناشئة في مجال التكنولوجيا، حيث يُكافأ المستخدمون على نشاطهم البدني من خلال دمج الحركة مع تقنيات البلوكتشين. وتعمل تطبيقات مثل StepN وPlena وSweat على استكشاف سُبل دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين منصّاتها.

فعلى سبيل المثال، تستخدم StepN الذكاء الاصطناعي لتحسين آليات مكافحة الغش، بينما تركز Sweat على استخدامه لتبسيط تجربة المستخدم، وتفعيل وظائف التمويل اللامركزي متعددة الشبكات (Multichain DeFi).

تعتمد Sweat على نموذج التحفيز بالحركة، وتُكافئ المستخدمين على كل 7600 خطوة تقريبًا يتم قطعها. ويمكن للمستخدمين استبدال مكافآتهم من التوكنات بمنتجات، أو التبرع بها، أو تحويلها إلى عملة يختارونها.

في تصريح لـ Cointelegraph، قال فومينكو إن Mia أقرب إلى "صديقة مفيدة" منها إلى لوحة تحكم تقنية، حيث تركز على "إرشاد المستخدمين في تتبع كيفية تحويل الخطوات إلى توكنات SWEAT، وكسب عوائد التحصيص (Staking)، أو تنفيذ إجراءات على السلسلة مثل التبادل أو التحويل بين الشبكات."

وبحسب بيانات Sweat، تضم المحفظة حاليًا 20 مليون مستخدم وأكثر من 19 مليون حامل توكن. وستقوم Mia أيضًا بتخصيص التوصيات داخل التطبيق بناءً على سلوك كل مستخدم وتفضيلاته، بما يشمل عرض العروض المناسبة، وتحديد التذكيرات، وشرح الميزات الجديدة في المحفظة.

الخصوصية والأمان تبقيان أولوية أساسية

مع تزايد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي داخل محافظ العملات الرقمية، تزايدت أيضًا المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات وسوء استخدامها.

أوضح فومينكو لـ Cointelegraph أن هذه المخاطر يتم التعامل معها من خلال "مزيج من ممارسات معالجة البيانات المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وبروتوكولات تأمين تعتمد على إخفاء الهوية، ومراجعات خارجية منتظمة."

وأضاف:

"من خلال التوافق مع أعلى معايير الخصوصية، ومنح الأولوية لسيادة المستخدم على بياناته، تضمن Sweat أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعدًا آمنًا وجديرًا بالثقة في رحلة المستخدم داخل Web3."

ومع ذلك، ومع توسع استخدام الوكلاء الذكيين، يزداد خطر هجمات التصيّد الاحتيالي المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للروبوتات إرسال رسائل شخصية تُحاكي التواصل الشرعي بشكل مقنع.

وللتصدي لهذا النوع من المخاطر، أوضح فومينكو أن:

"Mia تعمل بشفافية تامة، وتُقدّم إشعارات واضحة ومفهومة، مع الحفاظ دائمًا على سيطرة المستخدم، إذ يمكنه قبول أو رفض أو تجاوز أي اقتراح في أي وقت."