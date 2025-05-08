شركة Hut 8 ترفع قوة تعدينها بنسبة 79% رغم خسائر بـ134 مليون دولار في الربع الأول من 2025

تام شمس - الخميس 8 مايو 2025 06:47 مساءً - أعلنت شركة تعدين العملات الرقمية Hut 8 عن زيادة كبيرة في معدل التجزئة (Hashrate) بنسبة 79% خلال الربع الأول من عام 2025، رغم تكبدها خسائر صافية بلغت 134.3 مليون دولار، بحسب تقرير الأرباح الصادر في 8 مايو.

وحققت الشركة إيرادات قدرها 21.8 مليون دولار خلال الفترة، وأرجع الرئيس التنفيذي آشر جينوت هذه الخسائر إلى "مرحلة استثمارية ضرورية ومخططة".

وقال جينوت:

"كما هو واضح في نتائجنا، كان هذا الربع مرحلة استثمارية ضرورية. ونحن نؤمن أن العوائد على هذه الاستثمارات ستبدأ في الظهور بشكل متزايد في الفصول القادمة."

بحلول 31 مارس، وصلت القدرة التشغيلية لـ Hut 8 إلى 1,020 ميجاواط، ما يكفي لتزويد أكثر من 800,000 منزل أمريكي بالطاقة.

كما تمتلك الشركة الحقوق لتوسيع عملياتها بما يصل إلى 2,600 ميجاواط إضافية في المستقبل.

شراكة مع عائلة ترامب وإطلاق American Bitcoin

قال جينوت إن النتائج المالية تعكس استثمارات كبرى، منها:

تحديث أسطول أجهزة التعدين من نوع ASIC.

إطلاق شركة فرعية جديدة باسم American Bitcoin (مملوكة غالبًا لـ Hut 8).



تم الإعلان عن American Bitcoin في نهاية مارس، وضمّت شركاء من عائلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتهدف هذه المبادرة إلى أن تصبح:

"أكبر وأكفأ شركة تعدين بتكوين في العالم، مع بناء احتياطي استراتيجي ضخم من BTC."

وتفيد تقارير من أبريل أن الشركة الجديدة تخطط لجمع رأس مال إضافي، وربما إدراج أسهمها عبر طرح عام أولي (IPO).

قال جينوت:

"إطلاق American Bitcoin سمح لنا بتخصيص رأس المال بكفاءة أكبر، ودعم مشاريع مثل الحوسبة عالية الأداء، التي تتطلب تكلفة تمويل أقل."

خطط توسّع مستمرة لعام 2025

فيما يخص الخطط المستقبلية، أشار جينوت إلى أن Hut 8 ماضية قدمًا في مشاريع 2025، والتي تشمل:

تشغيل مركز البيانات Vega.

بدء الأعمال التمهيدية في مركز بيانات River Bend.

توسيع محفظة الطاقة ذات النطاق الصناعي للشركة.



وأضاف:

"نعتقد أن هذه المبادرات ستعزز قدرتنا على توليد تدفقات نقدية مستقرة على المدى القريب، مع ترسيخ موقعنا في البنية التحتية الرقمية للجيل القادم."

Hut8 year-to-date price chart. Source: Google Finance

أداء السهم

يتم تداول سهم Hut 8 حاليًا عند 12.66 دولارًا في بورصة ناسداك، مرتفعًا بنسبة 2.2% في جلسة التداول الأخيرة.

لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة تزيد عن 38% منذ بداية العام، حيث كان عند 20.49 دولارًا.



جاء إعلان Hut 8 بعد أن كشفت شركة تعدين بتكوين الأخرى، Core Scientific، المدرجة في ناسداك، عن أرباح صافية بلغت 580 مليون دولار في الربع الأول رغم أنها لم تحقق التوقعات على مستوى الإيرادات بسبب انخفاض أرباح التعدين.

ملحوظة: يعكس هذا التقرير ديناميكيات التوسع والتحديات في قطاع تعدين العملات الرقمية وسط التقلّبات السوقية والتوسع المؤسسي.